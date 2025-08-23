"Ya Doğum Sonrası?": Bir Anne Doğum Oranlarının Düşmesine Karşı "Asıl" Yapılması Gerekenleri Anlattı

Bildiğiniz üzere ülkemizde son günlerde gündem doğum oranlarının düşmesi. Bu yıl hükumet tarafından 'aile yılı' ilan edildi ve bu yıl itibarıyla yürürlüğe giren yeni doğum ve çocuk yardımı desteği, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi ve doğurganlığı teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, ilk çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5.000 TL ödeme yapılıyor. Destekler, çocuk 5 yaşına gelene kadar devam ediyor ve ödemeler doğrudan annelerin hesaplarına yatırılıyor.

Fakat bir anne asıl meselenin bu olmadığını söyleyerek annelerin doğum sonrası yaşadıkları ile ilgili bir çözüm bulunması gerektiğini anlattı. “Çocuk başına para vermek yerine, kadının doğum sonrası akıbeti hakkında konuşup bunlara bir çözüm bulmaya çalışsak daha mı iyi olur?” diyen kadın, doğum izni meselesine değindi.