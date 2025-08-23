onedio
"Ya Doğum Sonrası?": Bir Anne Doğum Oranlarının Düşmesine Karşı "Asıl" Yapılması Gerekenleri Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
23.08.2025 - 22:25 Son Güncelleme: 23.08.2025 - 22:27

Bildiğiniz üzere ülkemizde son günlerde gündem doğum oranlarının düşmesi. Bu yıl hükumet tarafından 'aile yılı' ilan edildi ve bu yıl itibarıyla yürürlüğe giren yeni doğum ve çocuk yardımı desteği, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi ve doğurganlığı teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, ilk çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5.000 TL ödeme yapılıyor. Destekler, çocuk 5 yaşına gelene kadar devam ediyor ve ödemeler doğrudan annelerin hesaplarına yatırılıyor.

Fakat bir anne asıl meselenin bu olmadığını söyleyerek annelerin doğum sonrası yaşadıkları ile ilgili bir çözüm bulunması gerektiğini anlattı. “Çocuk başına para vermek yerine, kadının doğum sonrası akıbeti hakkında konuşup bunlara bir çözüm bulmaya çalışsak daha mı iyi olur?” diyen kadın, doğum izni meselesine değindi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Diğer ülkelerde doğum izni nasıl?

Dünyada doğum izinleri ülkelere göre büyük farklılıklar gösteriyor. Avrupa ülkeleri genellikle daha uzun ve kapsamlı izinler sunarken, bazı ülkelerde bu süre oldukça sınırlı kalıyor. Örneğin İsveç’te anne ve babalar toplam 480 gün ücretli izin hakkına sahipken, Norveç’te ebeveynler 49 hafta tam maaşla ya da 59 hafta yüzde 80 maaşla izin kullanabiliyor. Almanya’da anneler doğum öncesi ve sonrası toplam 14 hafta ücretli izne ek olarak 3 yıla kadar ücretsiz ebeveynlik izni alabiliyor. Fransa’da doğum izni 16 hafta iken, çocuk sayısı arttıkça süre uzuyor. Türkiye’de ise anneler doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin kullanabiliyor, babalara ise 5 gün ücretli izin veriliyor.

