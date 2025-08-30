En Tartışmalı Yiyecek: Bir İçerik Üreticisi Yaz Aylarının Vazgeçilmezi Midyeyi Mikroskopta İnceledi

Midye, özellikle yaz akşamlarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Tadı ve aromasıyla sevenlerinin vazgeçilmezi ancak hijyen konusu her zaman tartışmalı. Kimileri taze ve güvenli olduğundan emin olduktan sonra sorun olmadığını savunsa da, bazıları midyenin kendi yapısı konusunda endişe duyuyor.

Bir içerik üreticisi midyeyi mikroskop altında inceledi. Ortaya çıkan sonuç midye sevenleri yine etkilemese de midye sevmeyenleri oldukça rahatsız etti.