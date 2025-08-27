Ustalara Yaptığı Kuru Fasulye Sunumuyla Gündem Olan Kadın Şimdi de Ustalara Menemen Yaptı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DNx3zMR0Bev/
Geçtiğimiz aylarda bir kadının, evine gelen ustalara yaptığı kuru fasulye sunumu sosyal medyada dillere düşmüştü hatırlarsanız. İki kaşık pilav, çiçekli kuru fasulye ve avokado dokunusu, ustaların güzel bir kuru fasulye ziyafeti çekeceğini düşünenlerede şok etkisi yaratmıştı. Kendisine kahkahaya boğan yorumlar ve tavsiyeler de geldi.
Aynı kadın şimdi de ustalara, kuru fasulyeden sonra ikinci mantıklı seçenek olan menemeni ikram etti. Elbette sunuma yine kendi tarzını kattı. Fakat bu sefer porsiyon biraz daha yeterliydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu videolar da ilginizi çekebilir;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avokado dokunuşu unutulmadı.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın