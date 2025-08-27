Ustalara Yaptığı Kuru Fasulye Sunumuyla Gündem Olan Kadın Şimdi de Ustalara Menemen Yaptı

Geçtiğimiz aylarda bir kadının, evine gelen ustalara yaptığı kuru fasulye sunumu sosyal medyada dillere düşmüştü hatırlarsanız. İki kaşık pilav, çiçekli kuru fasulye ve avokado dokunusu, ustaların güzel bir kuru fasulye ziyafeti çekeceğini düşünenlerede şok etkisi yaratmıştı. Kendisine kahkahaya boğan yorumlar ve tavsiyeler de geldi.

Aynı kadın şimdi de ustalara, kuru fasulyeden sonra ikinci mantıklı seçenek olan menemeni ikram etti. Elbette sunuma yine kendi tarzını kattı. Fakat bu sefer porsiyon biraz daha yeterliydi.