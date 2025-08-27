onedio
Ustalara Yaptığı Kuru Fasulye Sunumuyla Gündem Olan Kadın Şimdi de Ustalara Menemen Yaptı

Ustalara Yaptığı Kuru Fasulye Sunumuyla Gündem Olan Kadın Şimdi de Ustalara Menemen Yaptı

27.08.2025 - 12:51 Son Güncelleme: 27.08.2025 - 14:46

Geçtiğimiz aylarda bir kadının, evine gelen ustalara yaptığı kuru fasulye sunumu sosyal medyada dillere düşmüştü hatırlarsanız. İki kaşık pilav, çiçekli kuru fasulye ve avokado dokunusu, ustaların güzel bir kuru fasulye ziyafeti çekeceğini düşünenlerede şok etkisi yaratmıştı. Kendisine kahkahaya boğan yorumlar ve tavsiyeler de geldi. 

Aynı kadın şimdi de ustalara, kuru fasulyeden sonra ikinci mantıklı seçenek olan menemeni ikram etti. Elbette sunuma yine kendi tarzını kattı. Fakat bu sefer porsiyon biraz daha yeterliydi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DNx3zMR0Bev/
Avokado dokunuşu unutulmadı.

Avokado ile yaptığı çemberin içine yerleştirdiği menemenin yanındaki peyniri de çiçeklerle süsledi. Bu sefer tadım aşamasını da gördük. Usta menüden memnun gibi görünüyordu peki siz bu sunumu nasıl buldunuz? Kuru fasulye sunumu mu daha iyiydi yoksa menemen mi?

