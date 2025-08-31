"Suyun ve Sesin Şifa Verdiği An": Yine Bir Beyaz Yaka Etkinliği Sosyal Medyanın Diline Düştü

Son dönemde sosyal medyada “zihin sıfırlama”, “enerji temizliği” veya “sessizlik meditasyonu” gibi isimlerle paylaşılan meditasyon etkinlikleri sık sık gündem oluyor. Milyonlara ulaşan bu pratikler, insanların zihnini susturup anı yaşamaya yönlendirdiğini iddia ediyor. Bazıları için gerçekten rahatlatıcı bir deneyim sunarken, bazıları bu etkinlikleri yüzeysel ve popüler kültürün bir parçası olarak değerlendiriyor. Her biri de oldukça pahalı oluyor.

Yine sosyal medyada bir meditasyon gündem oldu. Gözleri kapatılarak suya bırakılan insanların müzik eşliğinde rahatladıkları o anlar yine sosyal medyanın diline düştü.