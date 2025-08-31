onedio
"Suyun ve Sesin Şifa Verdiği An": Yine Bir Beyaz Yaka Etkinliği Sosyal Medyanın Diline Düştü

"Suyun ve Sesin Şifa Verdiği An": Yine Bir Beyaz Yaka Etkinliği Sosyal Medyanın Diline Düştü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.08.2025 - 15:25

Son dönemde sosyal medyada “zihin sıfırlama”, “enerji temizliği” veya “sessizlik meditasyonu” gibi isimlerle paylaşılan meditasyon etkinlikleri sık sık gündem oluyor. Milyonlara ulaşan bu pratikler, insanların zihnini susturup anı yaşamaya yönlendirdiğini iddia ediyor. Bazıları için gerçekten rahatlatıcı bir deneyim sunarken, bazıları bu etkinlikleri yüzeysel ve popüler kültürün bir parçası olarak değerlendiriyor. Her biri de oldukça pahalı oluyor.

Yine sosyal medyada bir meditasyon gündem oldu. Gözleri kapatılarak suya bırakılan insanların müzik eşliğinde rahatladıkları o anlar yine sosyal medyanın diline düştü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki Floating Sound Bath nedir?

Peki Floating Sound Bath nedir?

Floating Sound Bath, genellikle tuzlu suda yer çekimsiz şekilde yüzerken yapılan ve özel ses frekanslarının (gong, Tibet kasesi, kristal çanaklar, çanlar vb.) kullanıldığı bir meditasyon deneyimidir. Özellikle film ve dizlerde astral seyahat sahnelerinde de bu uygulamayı sıklıkla görürüz. Katılımcılar hem suyun rahatlatıcı etkisini hem de ses titreşimlerinin zihinsel ve bedensel gevşemeyi sağlayan yönünü aynı anda deneyimler. Stres azaltma, uyku kalitesini artırma, beden farkındalığı ve derin rahatlama amaçlanır.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
