Şimdi Saatler İçinde Alabildiğimiz Numaralı Gözlükler Geçmişte Nasıl Yapılıyordu?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.08.2025 - 08:50

Görme sorunları günümüzde giderek yaygınlaşıyor bildiğiniz üzere. Özellikle uzun süre bilgisayar, telefon ve tablet gibi ekranlara bakmak, yanlış aydınlatma koşulları ve düzensiz yaşam tarzı göz sağlığını olumsuz etkiliyor. Bunun sonucunda miyopi, hipermetrop ve astigmat gibi rahatsızlıklar daha sık görülüyor. Bu artış, göz kontrollerinin düzenli yapılmasının ve koruyucu önlemlerin önemini her zamankinden daha belirgin hâle getiriyor. Bugün numaralı gözlüklerimizi sadece birkaç saat içinde teslim alabiliyoruz. Peki geçmişte nasıldı?

Modern teknoloji öncesi gözlük.

Eskiden gözlükler günümüzdeki gibi hafif ve estetik tasarımlara sahip değildi; daha çok işlevsel amaçlı yapılırdı. Çerçeveler genellikle metal veya ahşap gibi ağır malzemelerden üretilir, camlar ise günümüz camlarına kıyasla kalın ve sınırlı optik özelliklere sahip olurdu. Tasarımlar sade ve basit olurken, gözlüklerin ağırlığı ve rahatsız edici yapısı uzun süre takılmalarını zorlaştırıyordu. Ayrıca, optik hesaplamalar ve cam üretim teknikleri modern standartlara göre ilkel olduğu için gözlükler yalnızca temel görme düzeltmesi sağlayabiliyordu.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
