Golden Kesinlikle Doğru: Bir Veteriner Köpeklerin Eve Giren Hırsızlara Karşı Verecekleri Tepkini Taklit Etti

Pelin Yelda Göktepe
30.08.2025 - 16:38

Köpekler ve kediler, yüzyıllardır insanların en yakın dostları. Sadakatleri, koruyucu içgüdüleri ve koşulsuz sevgileri sayesinde yalnızca bir evcil hayvan değil, aynı zamanda ailenin bir parçası haline geliyorlar. İnsanların duygularını hissetme ve onlara eşlik etme yetenekleri, onları özel kılıyor. Özellikle köpekler her dönem insanları ya da diğer hayvanları koruma görevini üstlenmişlerdir. Peki her biri öyle mi?

Sosyal medyada hayvanların dünyasını canlandırdığı videolar ile kahkahaya boğan 'vetoyetoo' şimdi de hayvanların eve giren hırsıza verecekleri tepkiyi taklit etti. Yine yaptığı nokta atışı tespit ve taklitler beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DNLaDW...
Buradan izleyebilirsiniz;

Umurlarında değil.

Köpekler genellikle insanları koruyan, sadık ve güvenilir dostlar olarak bilinir. Ancak onların da zaman zaman başına buyruk davranışlar sergilediği olur. Meraklı yapıları, oyun isteği ya da içgüdüsel hareketleri, bazen sahiplerinin beklentilerinin dışında davranmalarına yol açabilir. Bu durum, onların doğasında var olan özgür ruhun bir yansımasıdır. İnsanları korumaları beklenirken aniden dikkati dağılabilen ya da kendi isteklerinin peşinden gidebilen köpekler, aslında hem sorumluluk duygularını hem de bağımsız kişiliklerini aynı anda taşırlar. Bu yönleriyle, köpeklerin dostluğu kadar farklı karakterleri de onları özel kılar.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
