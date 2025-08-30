Golden Kesinlikle Doğru: Bir Veteriner Köpeklerin Eve Giren Hırsızlara Karşı Verecekleri Tepkini Taklit Etti

Köpekler ve kediler, yüzyıllardır insanların en yakın dostları. Sadakatleri, koruyucu içgüdüleri ve koşulsuz sevgileri sayesinde yalnızca bir evcil hayvan değil, aynı zamanda ailenin bir parçası haline geliyorlar. İnsanların duygularını hissetme ve onlara eşlik etme yetenekleri, onları özel kılıyor. Özellikle köpekler her dönem insanları ya da diğer hayvanları koruma görevini üstlenmişlerdir. Peki her biri öyle mi?

Sosyal medyada hayvanların dünyasını canlandırdığı videolar ile kahkahaya boğan 'vetoyetoo' şimdi de hayvanların eve giren hırsıza verecekleri tepkiyi taklit etti. Yine yaptığı nokta atışı tespit ve taklitler beğeni topladı.