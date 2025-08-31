Bir Tasarımcı İstanbul, Fatih'teki Bir Sokağı Küçük Dokunuşlarla Bambaşka Bir Yere Çevirdi

Sokakların daha modern ve tarz görünmesi aslında bazen hiç de karmaşık bir iş değildir. Basit dokunuşlar, doğru renk seçimi, aydınlatma ve estetik detaylarla bir sokak tamamen değişebilir. Küçük düzenlemeler ve yaratıcı fikirler, mekanın havasını yenilerken insanların da burayı daha keyifli ve çekici bulmasını sağlar. Görsellik, çoğu zaman büyük yatırımlar gerektirmeden bile etkileyici bir şekilde artırılabilir.

Tasarımlarıyla sokaklarımızı bambaşka bir yere çeviren 'thatdreamview' isimli içerik üreticisi Fatih'te bir sokağı da ele aldı. Yapılan değişiklik sadece izlerlen bile içimizi açtı.