Bir Tasarımcı İstanbul, Fatih'teki Bir Sokağı Küçük Dokunuşlarla Bambaşka Bir Yere Çevirdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DN3Csr...
Sokakların daha modern ve tarz görünmesi aslında bazen hiç de karmaşık bir iş değildir. Basit dokunuşlar, doğru renk seçimi, aydınlatma ve estetik detaylarla bir sokak tamamen değişebilir. Küçük düzenlemeler ve yaratıcı fikirler, mekanın havasını yenilerken insanların da burayı daha keyifli ve çekici bulmasını sağlar. Görsellik, çoğu zaman büyük yatırımlar gerektirmeden bile etkileyici bir şekilde artırılabilir.
Tasarımlarıyla sokaklarımızı bambaşka bir yere çeviren 'thatdreamview' isimli içerik üreticisi Fatih'te bir sokağı da ele aldı. Yapılan değişiklik sadece izlerlen bile içimizi açtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kadar basitse neden yapılmıyor?
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın