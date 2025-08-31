onedio
Bir Tasarımcı İstanbul, Fatih'teki Bir Sokağı Küçük Dokunuşlarla Bambaşka Bir Yere Çevirdi

Pelin Yelda Göktepe
31.08.2025 - 09:24

Sokakların daha modern ve tarz görünmesi aslında bazen hiç de karmaşık bir iş değildir. Basit dokunuşlar, doğru renk seçimi, aydınlatma ve estetik detaylarla bir sokak tamamen değişebilir. Küçük düzenlemeler ve yaratıcı fikirler, mekanın havasını yenilerken insanların da burayı daha keyifli ve çekici bulmasını sağlar. Görsellik, çoğu zaman büyük yatırımlar gerektirmeden bile etkileyici bir şekilde artırılabilir.

Tasarımlarıyla sokaklarımızı bambaşka bir yere çeviren 'thatdreamview' isimli içerik üreticisi Fatih'te bir sokağı da ele aldı. Yapılan değişiklik sadece izlerlen bile içimizi açtı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DN3Csr...
Buradan izleyebilirsiniz;

Bu kadar basitse neden yapılmıyor?

Sokakların daha modern ve tarz görünmesi çoğu zaman mümkün olsa da, bu pek uygulanmıyor. Bunun nedeni genellikle bütçe kısıtlamaları, önceliklerin altyapı ve güvenlik gibi acil konulara verilmesi ve uzun vadeli planlamanın eksik olması. Ayrıca halkın ve yetkililerin estetik iyileştirmeler konusunda farkındalığı veya talebi düşükse, değişim daha yavaş ilerliyor. Tüm bu etkenler, basit dokunuşlarla bile modernleşebilecek sokakların hâlâ eski hâlinde kalmasına sebep oluyor.

