Düğününde Her Fırsatta Uyuklayan Gelinin Görüntüleri Yakında Düğünü Olacak Olanlara Küçük Bir Korku Yaşattı

Düğününde Her Fırsatta Uyuklayan Gelinin Görüntüleri Yakında Düğünü Olacak Olanlara Küçük Bir Korku Yaşattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.09.2025 - 16:08

Düğünler her ne kadar eğlenceli ve unutulmaz anlarla dolu olsa da gelin ve damat için oldukça yorucu geçebiliyor. Günler öncesinden başlayan hazırlık süreci, misafirlerle ilgilenme, sürekli ayakta kalma ve fotoğraf çekimleri derken çiftler çoğu zaman düğün günü enerjilerinin büyük kısmını harcıyor. Heyecanın da verdiği adrenalinle yorgunluk fark edilmese de gecenin sonunda hem fiziksel hem de duygusal bir tükenmişlik hissedilebiliyor. Bu yüzden düğün, çift için hayatlarının en özel günü olduğu kadar en yorucu günlerinden biri de olabiliyor.

Bir kadın düğününde sürekli uyuyakaldığı anları paylaştı. O görüntüler düğün hazırlığı yapanları biraz korkuttu.

Buradan izleyebilirsiniz;

İnsanların aklına insülin direnci geldi.

İnsanların aklına insülin direnci geldi.

İnsülin direncinde vücut, kan şekerini hücrelere yeterince etkin şekilde aktaramaz. Bu durumda kanda şeker yüksek seyrederken hücreler enerjiye ulaşmakta zorlanır. Sonuç olarak kişi yemeklerden sonra özellikle karbonhidrat ağırlıklı beslenmişse ani bir uyku bastırması, yorgunluk ve halsizlik yaşayabilir. Ayrıca insülin direnci, gece uyku kalitesini de olumsuz etkileyebilir; sık uyanma, sabahları dinlenmemiş hissetme ve gün içinde uyuklama hali sık görülür. Bu yüzden sık uyuyakalma ya da sürekli yorgunluk hali, insülin direncinin belirtilerinden biri olabilir.

Buradan izleyebilirsiniz;

