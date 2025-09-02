Düğününde Her Fırsatta Uyuklayan Gelinin Görüntüleri Yakında Düğünü Olacak Olanlara Küçük Bir Korku Yaşattı

Düğünler her ne kadar eğlenceli ve unutulmaz anlarla dolu olsa da gelin ve damat için oldukça yorucu geçebiliyor. Günler öncesinden başlayan hazırlık süreci, misafirlerle ilgilenme, sürekli ayakta kalma ve fotoğraf çekimleri derken çiftler çoğu zaman düğün günü enerjilerinin büyük kısmını harcıyor. Heyecanın da verdiği adrenalinle yorgunluk fark edilmese de gecenin sonunda hem fiziksel hem de duygusal bir tükenmişlik hissedilebiliyor. Bu yüzden düğün, çift için hayatlarının en özel günü olduğu kadar en yorucu günlerinden biri de olabiliyor.

Bir kadın düğününde sürekli uyuyakaldığı anları paylaştı. O görüntüler düğün hazırlığı yapanları biraz korkuttu.