Bir Genç Üniversitelerin Açılmasına Az Bir Zaman Kala Otobüslerin Durumunu Paylaştı

Yol masrafları, kira, yurt ücretleri, yemek, kitaplar ve kırtasiye derken öğrencilerin bütçesi oldukça zorlanıyor. Aileden destek göremeyen ya da kısıtlı imkanlarla okuyan öğrenciler için bu süreç daha da ağır geçiyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşam maliyetlerinin yüksek olması, üniversite hayatını sürdürmeyi ciddi bir mücadeleye dönüştürüyor. Bu yüzden pek çok öğrenci derslerin yanında yarı zamanlı işlerde çalışmak zorunda kalıyor.