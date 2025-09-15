onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Genç Üniversitelerin Açılmasına Az Bir Zaman Kala Otobüslerin Durumunu Paylaştı

Bir Genç Üniversitelerin Açılmasına Az Bir Zaman Kala Otobüslerin Durumunu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.09.2025 - 21:10 Son Güncelleme: 15.09.2025 - 21:11

İçerik Devam Ediyor

İlk ve ortaöğretim kurumları yeni döneme başladı. Üniversitelerin açılmasına da az bir zaman kaldı. Pek çok üniversiteli, öğrenim gördükleri şehre dönmeye başladı. Bir genç bindiği otobüsteki yoğunluğu paylaştı. Hem koridor boyunca hem tüm boşluklarda valizler olduğu görüldü. Otobüsün durumu, acil bir durum yaşanması halinde olabilecekler konusunda endişelendirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Üniversitelerin açılması, birçok öğrenci için sadece derslere başlamak değil aynı zamanda maddi yüklerin artması anlamına geliyor.

Üniversitelerin açılması, birçok öğrenci için sadece derslere başlamak değil aynı zamanda maddi yüklerin artması anlamına geliyor.

Yol masrafları, kira, yurt ücretleri, yemek, kitaplar ve kırtasiye derken öğrencilerin bütçesi oldukça zorlanıyor. Aileden destek göremeyen ya da kısıtlı imkanlarla okuyan öğrenciler için bu süreç daha da ağır geçiyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşam maliyetlerinin yüksek olması, üniversite hayatını sürdürmeyi ciddi bir mücadeleye dönüştürüyor. Bu yüzden pek çok öğrenci derslerin yanında yarı zamanlı işlerde çalışmak zorunda kalıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın