İzmit'te Motosiklet Sürücüleri Trafikte Sıkışan İtfaiye Aracı İçin Yolu Açtı

İzmit'te Motosiklet Sürücüleri Trafikte Sıkışan İtfaiye Aracı İçin Yolu Açtı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.09.2025 - 19:21

Acil durum araçlarına (ambulans, itfaiye, polis aracı gibi) yol vermek hem yasal bir zorunluluk hem de hayat kurtaran çok önemli bir davranış. Fakat insanların bilinçsiz olması, farkındalık ya da sorumluluk eksikliği, özellikle trafikte veya acil durumlarda ciddi sorunlara yol açabiliyor.

İzmit'te bir yangına yetişmeye çalışan itfaiye aracı trafikte sıkıştı. Durumu farkeden motorcular önden giderek yolu açtı. Karamürsel'e kadar yolu açan motorculara itfaiye ekibinden teşekkür geldi.

Buradan izleyebilirsiniz;

“İzmit’ten Karamürsel’e kadar bize yol açan motorculardan Allah razı olsun.”

“İzmit’ten Karamürsel’e kadar bize yol açan motorculardan Allah razı olsun.”

Acil durum araçlarına yol vermeyen sürücüler sadece yasayı çiğnemekle kalmaz, aynı zamanda hayat kurtaran müdahaleleri geciktiriyor. Bu bilinçsizlik genellikle dikkatsizlik, acelecilik veya trafik kurallarını önemsememekten kaynaklanıyor. Bilinçsiz davranışların önüne geçmek için eğitim, farkındalık kampanyaları ve kişisel sorumluluk bilinci geliştirmek şart. Böyle durumlarda küçük bir farkındalık, bir hayatı doğrudan etkileyebilir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
ferit öztürk

bu toplumda bilinçlenme diye bir şey olamaz zaten. bir lider lazım otur kalk komutları ile yönlendirecek bir lider.