İzmit'te Motosiklet Sürücüleri Trafikte Sıkışan İtfaiye Aracı İçin Yolu Açtı

Acil durum araçlarına (ambulans, itfaiye, polis aracı gibi) yol vermek hem yasal bir zorunluluk hem de hayat kurtaran çok önemli bir davranış. Fakat insanların bilinçsiz olması, farkındalık ya da sorumluluk eksikliği, özellikle trafikte veya acil durumlarda ciddi sorunlara yol açabiliyor.
İzmit'te bir yangına yetişmeye çalışan itfaiye aracı trafikte sıkıştı. Durumu farkeden motorcular önden giderek yolu açtı. Karamürsel'e kadar yolu açan motorculara itfaiye ekibinden teşekkür geldi.
Buradan izleyebilirsiniz;
“İzmit’ten Karamürsel’e kadar bize yol açan motorculardan Allah razı olsun.”
bu toplumda bilinçlenme diye bir şey olamaz zaten. bir lider lazım otur kalk komutları ile yönlendirecek bir lider.