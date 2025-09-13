Bir Motosiklet Sürücüsü Felaketin Eşiğinden Döndüğü Kazayı "Son Sürüşüm" Notuyla Paylaştı

Kaynak: https://x.com/ajans_muhbir/status/196...
Motosiklet çoğu insan için sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda özgürlüğü ve tutkuyu hissetmenin bir yolu. Fakat motosikletler, diğer araçlara göre çok daha savunmasız olmaları ile biliniyor. Ufak bir dikkatsizlik ya da başkalarının hatası büyük kazalara yol açabilir. Bu yüzden motosiklet tutkusu, beraberinde sorumluluk ve dikkat de ister. Hızın ve özgürlüğün tadını çıkarırken güvenliği her zaman ön planda tutmak gerekir.
Bir kadın, felaketin eşiğinden döndüğü kazayı paylaştı. 'Son sürüşüm' notuyla paylaştığı video yürekleri ağızlara getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Motosiklet sürerken dikkatli olmak, aslında hem keyfi hem de güvenliği sağlamak için şart.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın