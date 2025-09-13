onedio
Bir Motosiklet Sürücüsü Felaketin Eşiğinden Döndüğü Kazayı "Son Sürüşüm" Notuyla Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
13.09.2025 - 20:26

Motosiklet çoğu insan için sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda özgürlüğü ve tutkuyu hissetmenin bir yolu. Fakat motosikletler, diğer araçlara göre çok daha savunmasız olmaları ile biliniyor. Ufak bir dikkatsizlik ya da başkalarının hatası büyük kazalara yol açabilir. Bu yüzden motosiklet tutkusu, beraberinde sorumluluk ve dikkat de ister. Hızın ve özgürlüğün tadını çıkarırken güvenliği her zaman ön planda tutmak gerekir.

Bir kadın, felaketin eşiğinden döndüğü kazayı paylaştı. 'Son sürüşüm' notuyla paylaştığı video yürekleri ağızlara getirdi.

Kaynak: https://x.com/ajans_muhbir/status/196...
Buradan izleyebilirsiniz;

Motosiklet sürerken dikkatli olmak, aslında hem keyfi hem de güvenliği sağlamak için şart.

Öncelikle kask, eldiven ve koruyucu giysiler mutlaka giyilmeli. Hız kontrolü ve virajlarda dikkat ise hayat kurtarır. Yolun durumuna dikkat etmek, ıslak zemin veya çukurlardan kaçınmak ve gözleri sürekli yolda tutmak da önemlidir. Kısacası motosiklet sürmek özgür hissettirirken, sorumluluk ve dikkatle birleştiğinde hem tutku hem güvenli bir deneyim olur.

