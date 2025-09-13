Bir Motosiklet Sürücüsü Felaketin Eşiğinden Döndüğü Kazayı "Son Sürüşüm" Notuyla Paylaştı

Motosiklet çoğu insan için sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda özgürlüğü ve tutkuyu hissetmenin bir yolu. Fakat motosikletler, diğer araçlara göre çok daha savunmasız olmaları ile biliniyor. Ufak bir dikkatsizlik ya da başkalarının hatası büyük kazalara yol açabilir. Bu yüzden motosiklet tutkusu, beraberinde sorumluluk ve dikkat de ister. Hızın ve özgürlüğün tadını çıkarırken güvenliği her zaman ön planda tutmak gerekir.

Bir kadın, felaketin eşiğinden döndüğü kazayı paylaştı. 'Son sürüşüm' notuyla paylaştığı video yürekleri ağızlara getirdi.