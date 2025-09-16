onedio
Hayvancılıkla Uğraşan Çift "Aynı Paraya iPhone 17 mi İnek mi?" Sorusunu Yanıtladı

Oğuzhan Kaya
16.09.2025 - 20:48

Hayvancılıkla uğraşan ve aynı zamanda meslekleriyle ilgili içerik üreten bir çift sosyal medyada son bir haftaya damga vuran o soruyu yanıtladı. 120 bin liraya iPhone 17 almak mı yoksa inek almak mı sorusu başta ülkemiz olmak üzere dünya çapında konuşuldu, tartışıldı. Yanıt ise işin uzmanlarından geldi.

Kaynak: Neşe Çiftliği

İşte o sorunun cevabı;

iPhone 17 serisinin tanıtılmasıyla birlikte bu görsel dünya çapında konuşulmuştu.

Siz ne düşünüyorsunuz?

