Doğu Demirkol, Arkadaşı Funda Karayel'in İmza Gününde Elini İmzalattı: "İnşaatçı Gibi İmzalıyorsun"

Doğu Demirkol, Arkadaşı Funda Karayel’in İmza Gününde Elini İmzalattı: “İnşaatçı Gibi İmzalıyorsun”

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
16.09.2025 - 17:12

Komedyenliği kadar esprili tavırlarıyla da gündemde olan Doğu Demirkol, bu kez sevgilisi Ayşe Kırca ile birlikte katıldığı imza gününde olay oldu. Arkadaşları Gazeteci Funda Karayel'in kitabı ‘Rota Bilinmez’  için verdiği imza gününe katılan Demirkol, elini imzalatmak istedi. İmzanın şekline takılan ünlü komedyen, “Ne biçim imza atıyorsun ya, inşaatçı gibi imzalıyorsun” diyerek herkesi güldürdü. 

İşte o anlar...

Buradan izleyebilirsiniz:

Ekranlardan Stand-up sahnelerine uzanan başarılı kariyeriyle tanınan Doğu Demirkol, özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alan bir isim.

Ekranlardan Stand-up sahnelerine uzanan başarılı kariyeriyle tanınan Doğu Demirkol, özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alan bir isim.

Bir süredir Levent Kırca ve Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca ile aşk yaşayan Demirkol, geçtiğimiz Mayıs ayında sevgilisinin 31. yaş gününü arkadaşlarıyla kutlamış, o anlarda romantik görüntüleriyle dikkat çekmişti.

Son olarak çift, arkadaşları Funda Karayel’in imza gününde boy gösterdi. Ünlü oyuncular Fadik Sevin Atasoy ve Ekin Türkmen gibi isimlerin de katılım sağladığı imza gününde salona enerjisiyle damga vuran Demirkol, Karayel’e elini uzatarak imza attırmak istedi. İmzayı görünce beğenmeyen Demirkol, esprili bir dille “İnşaatçı gibi imzalıyorsun” diyerek herkesi güldürdü.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
