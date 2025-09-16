Doğu Demirkol, Arkadaşı Funda Karayel’in İmza Gününde Elini İmzalattı: “İnşaatçı Gibi İmzalıyorsun”

Komedyenliği kadar esprili tavırlarıyla da gündemde olan Doğu Demirkol, bu kez sevgilisi Ayşe Kırca ile birlikte katıldığı imza gününde olay oldu. Arkadaşları Gazeteci Funda Karayel'in kitabı ‘Rota Bilinmez’ için verdiği imza gününe katılan Demirkol, elini imzalatmak istedi. İmzanın şekline takılan ünlü komedyen, “Ne biçim imza atıyorsun ya, inşaatçı gibi imzalıyorsun” diyerek herkesi güldürdü.
Ekranlardan Stand-up sahnelerine uzanan başarılı kariyeriyle tanınan Doğu Demirkol, özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alan bir isim.
