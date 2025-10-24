onedio
Köpekler ve Çocukların Dostluklarının Bir Araya Getirildiği Video İçinizi Sıcacık Yapacak

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.10.2025 - 09:42

Dünyanın en saf ve masum canlıları çocuklar ve köpekler. Bu ikilinin kurduğu dostluk ise içimizi ısıtıyor haliyle. Onların masumiyet dolu dünyaları, bizlere de pozitif enerji ve huzur veriyor. Ayrıca köpeklerle büyüyen çocukların empati ve merhamet duyguları geliştiğinden kişisel gelişimlerine de katkı sağlıyor. 

Sosyal medyada köpekler ve çocukların kalpleri ısıtan videoları bir araya getirildi. Video izleyenlerin gününü güzelleştirdi.

Sorumluluk duygusu ve empatinin anahtarı.

Hayvan sevgisi ile büyüyen çocukların sorumluluk duygusu, empati yeteneği ve merhamet duygusu da gelişiyor. Bu hem okul yaşamlarında hem ileri dönemde onların kişiliklerini belirleyen en önemli etkenlerden biri oluyor. Bu yüzden uzmanlar, çocuklarda hayvan sevgisinin önemini vurguluyor.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
