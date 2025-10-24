Türkiye'de Kalacak: Yavru Goril Zeytin'in Nijeryalı Olmadığı Ortaya Çıkınca Goygoyu Eksik Kalmadı!
Geçtiğimiz Aralık ayında İstanbul Havalimanı’nda bir kutuda bulunan goril yavrusunu hatırlıyor musunuz?Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir kutuda bulunan yavru goril, masum bakışlarıyla hepimizin kalbini eritmişti. Ülkemizde rehabilitasyona alınan yavru gorile tam da kendisiyle uyumlu 'Zeytin' ismi verilmişti!
Zeytin'in ülkesine geri gönderilmesi planlanıyordu ki yapılan DNA testinde Zeytin, Nijeryalı çıkmadı.
Yavru goril Zeytin'i hatırlıyor musunuz?
Peki sizce nasıl anladılar?
