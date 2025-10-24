onedio
Türkiye'de Kalacak: Yavru Goril Zeytin'in Nijeryalı Olmadığı Ortaya Çıkınca Goygoyu Eksik Kalmadı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.10.2025 - 15:37

Geçtiğimiz Aralık ayında İstanbul Havalimanı’nda bir kutuda bulunan goril yavrusunu hatırlıyor musunuz?Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir kutuda bulunan yavru goril, masum bakışlarıyla hepimizin kalbini eritmişti. Ülkemizde rehabilitasyona alınan yavru gorile tam da kendisiyle uyumlu 'Zeytin' ismi verilmişti!

Zeytin'in ülkesine geri gönderilmesi planlanıyordu ki yapılan DNA testinde Zeytin, Nijeryalı çıkmadı.

Yavru goril Zeytin'i hatırlıyor musunuz?

İstanbul Havalimanı'nda 22 Aralık 2024’te Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir kutuda bulunan goril yavrusu, masum bakışlarıyla hepimizi mest etmişti. Polonezköy’de bir hayvanat bahçesinda rehabilitasyona alınan yavru gorile, Zeytin adı verilmişti. 

13 Ağustos’ta yavru gorilin ‘Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)’ kapsamında 'memleketi' Nijerya’ya gönderileceği açıklanmıştı. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) iade işlemleri sırasında Zeytin’in Nijerya’ya ait bir tür olup olmadığının netleştirilmesi için DNA testi yapılmasına karar verildiğini belirtti. Fakat Zeytin, Nijeryalı çıkmadı!

Milli Parklar'dan yapılan açıklamaya göre Zeytin, ülkemizde kalmaya devam edecek:

'Nijerya’nın menşei ülke olmaması sebebiyle, COP-19 kararları doğrultusunda, Zeytin’in Türkiye’de bir hayvanat bahçesine yerleştirilmesine karar verilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Zeytin, emin ellerde yaşamını sürdürecek ve gerekli bakımı titizlikle yapılacaktır.'

Peki sizce nasıl anladılar?

twitter.com

