Türkiye'de Kalacak: Yavru Goril Zeytin'in Nijeryalı Olmadığı Ortaya Çıkınca Goygoyu Eksik Kalmadı!

İstanbul Havalimanı'nda 22 Aralık 2024’te Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir kutuda bulunan goril yavrusu, masum bakışlarıyla hepimizi mest etmişti. Polonezköy’de bir hayvanat bahçesinda rehabilitasyona alınan yavru gorile, Zeytin adı verilmişti.

13 Ağustos’ta yavru gorilin ‘Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)’ kapsamında 'memleketi' Nijerya’ya gönderileceği açıklanmıştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) iade işlemleri sırasında Zeytin’in Nijerya’ya ait bir tür olup olmadığının netleştirilmesi için DNA testi yapılmasına karar verildiğini belirtti. Fakat Zeytin, Nijeryalı çıkmadı!

Milli Parklar'dan yapılan açıklamaya göre Zeytin, ülkemizde kalmaya devam edecek: