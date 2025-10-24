onedio
Ne Hollanda Ne Almanya: TÜİK Türkiye'nin Beyin Göçü Verilerini Açıkladı, En Çok Gidilen Ülke Belli Oldu!

Ne Hollanda Ne Almanya: TÜİK Türkiye'nin Beyin Göçü Verilerini Açıkladı, En Çok Gidilen Ülke Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
24.10.2025 - 11:47

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıla ilişkin yükseköğretim beyin göçü istatistiklerini açıkladı.Yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2024'e göre değişmeyerek yüzde 2 oldu. Ayrıca beyin göçü oranının erkeklerde, kadınlara oranla daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Peki Türkiye'nin en çok beyin göçü verdiği ülke hangisi?

Kaynak: TÜİK

TÜİK, geçen seneye ait yükseköğretim beyin göçü istatistiklerini açıkladı.

TÜİK, geçen seneye ait yükseköğretim beyin göçü istatistiklerini açıkladı.

24 Ekim 2025 tarihli raporda 'Yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre değişmeyerek %2,0 oldu. ' ifadelerine yer verildi. Beyin göçünün kadınlarda yüzde 1,6 oranında, erkeklerde ise yüzde 2,4 oranında olduğu ortaya çıktı. 

Devlet üniversitesi mezunlarında beyin göçü oranı 2023’te olduğu gibi 2024’te de yüzde 1,7 olarak sabit kaldı. Vakıf üniversitesi mezunlarında ise oran yüzde 4,5’ten yüzde 4,3’e geriledi. 

Beyin göçü, ayrıca eğitim alanlarına göre de değerlendirildi. En yüksek beyin göçü oranının yüzde 6,7 ile 'bilişim ve iletişim teknolojileri' alanında görüldüğü belirtildi. İkinci sırada 4,4 ile mühendislik yer alırken listenin devamı şu şekilde şekillendi: imalat ve inşaat,doğa bilimleri, matematik ve istatistik.

Lisans programları baz alınan incelemede ise  moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunları yüzde 15 ile en yüksek beyin göçü oranına sahip olduğu görüldü. Listenin devamında işletme mühendisliği, elektronik mühendisliği, matematik mühendisliği ve biyomühendislik yer aldı.

Türkiye'den göç edenlerin en çok tercih ettiği ülke ABD oldu.

Türkiye'den göç edenlerin en çok tercih ettiği ülke ABD oldu.

Yurtdışına giden lisans mezunlarının en fazla tercih ettiği ülke yüzde 19,6 oranla ABD oldu. Listenin devamında yüzde 19,4 ile Almanya, yüzde 11,3 ile Birleşik Krallık, yüzde 7 ile Hollanda ve yüzde 5,2 ile Kanada yer aldı.

ABD'yi en çok elektrik-elektronik mühendisliği mezunları tercih ettiği görüldü. Avrupa ülkelerine gidenler ise en çok bilgisayar mühendisliğinden mezun oldu.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
