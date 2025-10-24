Ne Hollanda Ne Almanya: TÜİK Türkiye'nin Beyin Göçü Verilerini Açıkladı, En Çok Gidilen Ülke Belli Oldu!

24 Ekim 2025 tarihli raporda 'Yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre değişmeyerek %2,0 oldu. ' ifadelerine yer verildi. Beyin göçünün kadınlarda yüzde 1,6 oranında, erkeklerde ise yüzde 2,4 oranında olduğu ortaya çıktı.

Devlet üniversitesi mezunlarında beyin göçü oranı 2023’te olduğu gibi 2024’te de yüzde 1,7 olarak sabit kaldı. Vakıf üniversitesi mezunlarında ise oran yüzde 4,5’ten yüzde 4,3’e geriledi.

Beyin göçü, ayrıca eğitim alanlarına göre de değerlendirildi. En yüksek beyin göçü oranının yüzde 6,7 ile 'bilişim ve iletişim teknolojileri' alanında görüldüğü belirtildi. İkinci sırada 4,4 ile mühendislik yer alırken listenin devamı şu şekilde şekillendi: imalat ve inşaat,doğa bilimleri, matematik ve istatistik.

Lisans programları baz alınan incelemede ise moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunları yüzde 15 ile en yüksek beyin göçü oranına sahip olduğu görüldü. Listenin devamında işletme mühendisliği, elektronik mühendisliği, matematik mühendisliği ve biyomühendislik yer aldı.