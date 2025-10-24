Ne Hollanda Ne Almanya: TÜİK Türkiye'nin Beyin Göçü Verilerini Açıkladı, En Çok Gidilen Ülke Belli Oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıla ilişkin yükseköğretim beyin göçü istatistiklerini açıkladı.Yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2024'e göre değişmeyerek yüzde 2 oldu. Ayrıca beyin göçü oranının erkeklerde, kadınlara oranla daha fazla olduğu ortaya çıktı.
Peki Türkiye'nin en çok beyin göçü verdiği ülke hangisi?
Türkiye'den göç edenlerin en çok tercih ettiği ülke ABD oldu.
