Bakan Yusuf Tekin Açıkladı: MEB Okullardaki Sınav Sistemini Değiştirmek İçin TÜBİTAK ile Birlikte Çalışıyor

Bakan Tekin, öğrencilere yönelik test sınavlarına da değinerek, açık uçlu sorularla ilgili şöyle konuştu:

'Test sınavlarının bir an önce kalkması gerektiğini herkes söylüyor ama açık uçlu sorunların objektif değerlendirilmesiyle ilgili hepimizin zihninde tereddütler oluşuyor. TÜBİTAK ile yapay zeka destekli açık uçlu soruların değerlendirilmesiyle ilgili proje geliştiriyoruz. Bir sürü yapay zeka destekli projemiz var. Bakanlığımız bu anlamda Türkiye'deki yapay zeka politika belgesini ve buna bağlı olarak eylem planını ilk defa oluşturan bakanlık. Bu da bizim açımızdan çok önemli.'