Bakan Yusuf Tekin Açıkladı: MEB Okullardaki Sınav Sistemini Değiştirmek İçin TÜBİTAK ile Birlikte Çalışıyor

Bakan Yusuf Tekin Açıkladı: MEB Okullardaki Sınav Sistemini Değiştirmek İçin TÜBİTAK ile Birlikte Çalışıyor

Yusuf Tekin
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
24.10.2025 - 09:42

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki sınav sistemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Test sınavları ile ilgili şikayetlerin farkında olduklarını belirken Bakan Yusuf Tekin, “Açık uçlu sorunların objektif değerlendirilmesiyle ilgili hepimizin zihninde tereddütler oluşuyor. TÜBİTAK ile yapay zeka destekli açık uçlu soruların değerlendirilmesiyle ilgili proje geliştiriyoruz.' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bab-ı Ali Toplantıları'na katılarak eğitim sisteminin geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapay zeka konusundaki çalışmalarına dikkati çeken Tekin, 'Eğitimde yapay zeka uygulamalarıyla ilgili uluslararası arenada olanları takip için bakanlığımızla ve bu anlamda bakanlık bünyesindeki gelişmeleri yürütmek üzere bir daire başkanlığı oluşturduk. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığımız var. Bütün bu bahsettiğim süreçteki yapay zeka uygulamalarını koordine eden, geliştirmeye çalışan bir daire burası. Burası sayesinde bir çok şey yapıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Okullardaki sınav sistemi ile ilgili önemli gelişme.

Bakan Tekin, öğrencilere yönelik test sınavlarına da değinerek, açık uçlu sorularla ilgili şöyle konuştu:

'Test sınavlarının bir an önce kalkması gerektiğini herkes söylüyor ama açık uçlu sorunların objektif değerlendirilmesiyle ilgili hepimizin zihninde tereddütler oluşuyor. TÜBİTAK ile yapay zeka destekli açık uçlu soruların değerlendirilmesiyle ilgili proje geliştiriyoruz. Bir sürü yapay zeka destekli projemiz var. Bakanlığımız bu anlamda Türkiye'deki yapay zeka politika belgesini ve buna bağlı olarak eylem planını ilk defa oluşturan bakanlık. Bu da bizim açımızdan çok önemli.'

İsmail Kahraman
