Bakan Yusuf Tekin Açıkladı: MEB Okullardaki Sınav Sistemini Değiştirmek İçin TÜBİTAK ile Birlikte Çalışıyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki sınav sistemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Test sınavları ile ilgili şikayetlerin farkında olduklarını belirken Bakan Yusuf Tekin, “Açık uçlu sorunların objektif değerlendirilmesiyle ilgili hepimizin zihninde tereddütler oluşuyor. TÜBİTAK ile yapay zeka destekli açık uçlu soruların değerlendirilmesiyle ilgili proje geliştiriyoruz.' dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bab-ı Ali Toplantıları'na katılarak eğitim sisteminin geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Okullardaki sınav sistemi ile ilgili önemli gelişme.
