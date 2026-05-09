'Yaşayan Nostradamus'tan Yeni Savaş Kehaneti

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.05.2026 - 10:35

Orta Doğu’da suların durulmasını bekleyen dünyaya, 'Yaşayan Nostradamus' olarak bilinen Athos Salomé’den ezber bozan bir uyarı geldi. Covid-19 ve Kraliçe II. Elizabeth’in vefatı gibi olayları önceden bildiği öne sürülen Brezilyalı kahin, bölgedeki gerilimin sanılanın aksine bir sona değil, çok daha karanlık ve karmaşık bir sürece evrileceğini iddia etti.

'Yaşayan Nostradamus' olarak anılan Athos Salomé, Covid-19 pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü gibi pek çok olayı önceden bilmesiyle tanınıyor. Donald Trump gibi liderlerin savaşın hızla sonlanacağına dair iyimser yaklaşımlarına meydan okuyan Salomé, çatışmanın bildiğimiz anlamdaki sıcak savaştan bir 'yıpratma savaşına' dönüşeceğini savunuyor. Kahine göre ABD ve İsrail’in İran hamleleri buzdağının sadece görünen kısmı. Tahran’ın vereceği yanıtlar ve bölgedeki müttefik hücrelerin devreye girmesiyle, küresel güçlerin daha önce karşılaşmadığı bir direnç dalgasının başlayacağını öne sürüyor.

Salomé’nin kehanetindeki en kritik nokta ise 'Teknolojik İşgal' vurgusu. Ünlü kahin, fiziksel bir kara operasyonundan ziyade İran’ın enerji ihracat kabiliyetini felç edecek siber saldırıların kapıda olduğunu iddia ediyor. Bu stratejinin temelinde ise devasa bir ekonomik satranç yatıyor: İran petrolünün indirimli fiyatlarla Çin’e ulaşmasını tamamen engellemek. Kehanete göre 2026 yılı, küresel güçlerin enerji hatları üzerindeki nihai hesaplaşmasına sahne olacak.

Salomé’nin 'yıpratma savaşı' öngörüsüne karşın, Çinli mistik Profesör Xueqin Jiang farklı bir tablo çiziyor. Jiang, olası bir askeri müdahalede ABD’nin galip gelmesinin imkansız olduğunu ve yaşanacak mağlubiyetin dünya düzenini geri dönülemez bir şekilde değiştireceğini savunuyor.

Dünya şimdi, bir yanda dijital işgal uyarısı yapan Salomé, diğer yanda düzen değişikliği sinyali veren Jiang’ın öngörüleri arasında Orta Doğu’dan gelecek haberleri bekliyor.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
