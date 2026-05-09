article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul'da Saat 10.00'dan İtibaren 3 İlçede Trafik Duracak!

İstanbul'da Saat 10.00'dan İtibaren 3 İlçede Trafik Duracak!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.05.2026 - 09:29

İstanbul’da bugün sokağa çıkacak olanları yakından ilgilendiren kritik bir trafik duyurusu paylaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentin en işlek üç ilçesinde düzenlenecek etkinlikler sebebiyle birçok ana arterin araç geçişine kapatılacağını bildirdi. İşte sürücülerin mağduriyet yaşamaması için dikkat etmesi gereken güzergahlar ve alternatif yollar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı?

İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı?

9 Mayıs Cumartesi günü Beyoğlu, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde saat 10.00 itibarıyla başlayacak olan kısıtlamalar, etkinlikler sona erene kadar devam edecek. Trafik akışının kesileceği noktalar şu şekilde açıklandı:

Beyoğlu-Fatih Hattı: Galata Köprüsü (Beyoğlu istikameti), Atatürk Köprüsü (Fatih istikameti), Tersane ve Refik Saydam caddeleri.

Sahil ve Bağlantı Yolları: Kennedy Caddesi (Çatladıkapı-Sirkeci arası), Reşadiye, Ragıp Gümüşpala ve Abdülezel Paşa caddeleri.

Beşiktaş-Dolmabahçe Hattı: Meclisi Mebusan, Kemeraltı, Dolmabahçe ve Çırağan caddeleri ile Barbaros Bulvarı (Merkez Komutanlığı ışıklar arası).

Diğer Kapalı Yollar: Ayvansaray, Kadir Has, Eski Yıldız caddeleri ile İnönü Caddesi ve Şehitler Tepesi arasındaki bağlantı noktaları.

Sürücüler İçin Alternatif Güzergahlar

Emniyet yetkilileri, trafiğe kapatılan yollara ikame olarak şu rotaların kullanılmasını öneriyor:

  • Vatan ve Millet Caddeleri

  • Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi

  • Tarlabaşı Bulvarı

  • Evliya Çelebi Caddesi

  • Asker Ocağı ve İnönü Caddeleri

  • Portakal Yokuşu ve Dereboyu Caddesi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın