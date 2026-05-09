Telefon Alacaklar Dikkat: 3 Taksit Sınırlaması Değişti!

Mevcut sistemde, fiyatı 20 bin TL'nin altında kalan akıllı telefonlar için 12 ay taksit imkanı sunulurken, bu tutarı aşan cihazlarda taksit sayısı 3 ile sınırlandırılıyordu. Sektör temsilcilerinin Bakanlık ile yürüttüğü görüşmeler neticesinde, 12 taksit yapılabilen limitin 30 bin TL ile 35 bin TL bandına yükseltilmesi kararlaştırıldı. Bu hamleyle birlikte, özellikle orta segmentteki pek çok güncel model yeniden uzun vadeli taksit imkanına kavuşacak.