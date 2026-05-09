Telefon Alacaklar Dikkat: 3 Taksit Sınırlaması Değişti!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.05.2026 - 09:12

Akıllı telefon pazarında uzun süredir beklenen taksit düzenlemesi için Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Küresel maliyet artışları ve teknolojik dönüşümün etkisiyle yükselen telefon fiyatları, mevcut taksit sınırlarını piyasa gerçeklerinin gerisinde bırakmıştı. Bakanlık, hem tüketiciyi rahatlatacak hem de sektöre can suyu olacak yeni detayları belirledi.

Cep telefonlara 12 ay taksit imkanı geliyor.

Mevcut sistemde, fiyatı 20 bin TL'nin altında kalan akıllı telefonlar için 12 ay taksit imkanı sunulurken, bu tutarı aşan cihazlarda taksit sayısı 3 ile sınırlandırılıyordu. Sektör temsilcilerinin Bakanlık ile yürüttüğü görüşmeler neticesinde, 12 taksit yapılabilen limitin 30 bin TL ile 35 bin TL bandına yükseltilmesi kararlaştırıldı. Bu hamleyle birlikte, özellikle orta segmentteki pek çok güncel model yeniden uzun vadeli taksit imkanına kavuşacak.

Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni taksit düzenlemesinin Mayıs sonu veya Haziran ayı içerisinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Tedarik zincirindeki kırılmalar ve bellek fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle maliyet baskısı altında olan üreticiler ve GSM operatörleri, bu adımın satışlara doğrudan yansıyacağını belirtiyor.

Ekonomi uzmanları, taksit sınırındaki bu güncellemenin yılın ikinci yarısında akıllı telefon satışlarını yüzde 15 ile yüzde 20 oranında artıracağını tahmin ediyor. Özellikle 5G destekli cihazlara olan talebin arttığı bu dönemde, taksit kolaylığının dijital dönüşümü hızlandırması ve daralan perakende pazarını hareketlendirmesi bekleniyor.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
