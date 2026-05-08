Haberler
Ekonomi
250 Bin Kişiye İş Kapısı: Türkiye'ye Yeni Üretim Üssü Kurulacak!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.05.2026 - 12:07

Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörü, artan üretim maliyetleri ve atıl kalan kapasite sorununu kökten çözecek stratejik bir hamleye hazırlanıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Toygar Narbay, sektörün rekabet gücünü geri kazanması için Türkiye-Suriye sınırında dev bir üretim havzası kurulmasını önerdi.

Kaynak: Türkiye gazetesi/Cemal Emre Kurt

Türkiye-Suriye sınırı hattına özel bir ekonomik alan oluşturulması önerildi.

Sektörün son dönemde yaşadığı daralmaya dikkat çeken  Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Toygar Narbay, 2022 yılında yapılan yatırımlarla oluşan 6 milyar dolarlık makine parkının şu an tam kapasiteyle çalıştırılamadığını belirtti. Bu atıl kapasiteyi ekonomiye kazandırmak amacıyla hazırlanan proje, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlıklarına sunuldu. 

Önerilen model, Türkiye-Suriye sınır hattı boyunca 444 kilometrelik uzunluğa ve 30 kilometrelik derinliğe sahip özel bir ekonomik alan oluşturulmasını öngörüyor. Projenin detayları ise şöyle:

  • Yönetim ve Güvenlik: Suriye tarafındaki 15 kilometrelik şeridin uzun süreli kiralanması, bölgenin Türk hükümeti tarafından yönetilmesi ve güvenliğin Türk ordusu tarafından sağlanması planlanıyor.

  • İstihdam Hedefi: Projenin hayata geçmesiyle birlikte orta vadede 250 bin kişiye iş imkânı sağlanması hedefleniyor.

  • İhracat Potansiyeli: Havzanın devreye girmesiyle yıllık 5 milyar dolarlık ek ihracat kapasitesi oluşturulması bekleniyor.

  • Finansman: Bölgenin kalkınması ve tesislerin kurulumu için Dünya Bankası kaynaklarının devreye alınabileceği belirtiliyor.

TGSD Başkanı Narbay, bu modelin sadece ekonomik değil, sosyal bir boyutu da olduğunu vurguladı. Bölgedeki göçmen nüfusun bu havzada istihdam edilmesiyle hem iş gücü ihtiyacının karşılanması hem de göç baskısının azaltılması hedefleniyor. Narbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Yaklaşık 444 kilometrelik sınır hattı ve 30 kilometrelik derinlik içerisinde üretim odaklı yeni bir ekonomik alan oluşturmayı hedefliyoruz. Önerimiz, Suriye tarafında yaklaşık 15 kilometrelik bölümün uzun süreli kiralanması. Bölge Türk hükûmeti tarafından yönetilecek, güvenlik Türk ordusunun kontrolünde olacak. Finansmanda Dünya Bankası kaynakları değerlendirilebilir. Bölgedeki göçmen nüfus da burada istihdam edilebilir.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
