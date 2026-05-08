Yatırımcısına Ters Köşe Yaptı! Nisan Ayının En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.05.2026 - 11:31

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre nisan ayı, Borsa İstanbul (BIST 100) yatırımcısı için bayram havasında geçerken, güvenli liman olarak görülen altın kısa vadede yatırımcısını şaşırttı.

Nisan ayının en çok kazandıran yatırım aracı BIST 100 oldu.

Nisan ayının en çok kazandıranı net bir farkla BIST 100 endeksi oldu. Enflasyonun etkisinden arındırılmış (reel) rakamlara bakıldığında; borsa yatırımcısı tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre yüzde 3,04, yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) göre ise yüzde 4,05 oranında net kazanç elde etti.

Sadece nisan ayında değil, orta vadeli projeksiyonda da BIST 100 liderliğini koruyor. Son 3 aylık verilere göre borsa, TÜFE bazında yüzde 1,00 reel getiri sağlarken; 6 aylık tabloda bu kazanç yüzde 11,71 seviyesine kadar çıktı. Aynı 6 aylık dönemde dolar yatırımcısı TÜFE bazında yüzde 8,25 oranında reel değer kaybı yaşadı.

Altın kazandırdı mı? Altının son durumu ne oldu?

Nisan ayında borsa dışındaki pek çok araç yatırımcısını eksiye düşürdü. Ayın en çok kaybettiren kalemi ise şaşırtıcı bir şekilde külçe altın oldu. Altın, TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına aylık bazda %7,76 oranında kayıp yaşattı. Altını sırasıyla şu araçlar izledi:

  • Amerikan Doları: Yüzde 2,75 kayıp

  • DİBS: Yüzde 2,55 kayıp

  • Euro: Yüzde 1,69 kayıp

  • Mevduat Faizi: Yüzde 1,05 kayıp

Kısa vadedeki düşüşüne rağmen, uzun vadeli yatırımın adresi değişmedi. Yıllık bazda bakıldığında külçe altın, tüm rakiplerini geride bırakarak yatırımcısına TÜFE üzerinden yüzde 28,41 gibi yüksek bir reel getiri sağladı.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
