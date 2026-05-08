Yatırımcısına Ters Köşe Yaptı! Nisan Ayının En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu

Nisan ayının en çok kazandıranı net bir farkla BIST 100 endeksi oldu. Enflasyonun etkisinden arındırılmış (reel) rakamlara bakıldığında; borsa yatırımcısı tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre yüzde 3,04, yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) göre ise yüzde 4,05 oranında net kazanç elde etti.

Sadece nisan ayında değil, orta vadeli projeksiyonda da BIST 100 liderliğini koruyor. Son 3 aylık verilere göre borsa, TÜFE bazında yüzde 1,00 reel getiri sağlarken; 6 aylık tabloda bu kazanç yüzde 11,71 seviyesine kadar çıktı. Aynı 6 aylık dönemde dolar yatırımcısı TÜFE bazında yüzde 8,25 oranında reel değer kaybı yaşadı.