SGK Borcu Olanlar Dikkat: Ödeme Süresi Uzatıldı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.05.2026 - 15:32

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu olan vatandaşları, esnafı ve belediyeleri yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, borç yükünü hafifletecek yeni kanun teklifinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan düzenleme ile ödeme kolaylığı sağlanırken, taksit sürelerinde ciddi bir artışa gidildi.

SGK borçlarının tecil ve taksitlendirme süresi 72 aya çıkarılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis’e sunulan yeni kanun teklifiyle birlikte, SGK borçlarının tecil ve taksitlendirme süresinde köklü bir değişikliğe gidildiğini belirtti. Mevcut sistemde 36 ay olarak uygulanan üst sınır, yeni düzenleme ile tam 72 aya çıkarılıyor. Bu adımın, özellikle ödeme güçlüğü çeken borçlular için nefes aldıracak bir hamle olması bekleniyor.

Düzenleme sadece vade süresiyle sınırlı kalmadı. Bakan Işıkhan, borç yapılandırmalarında büyük önem taşıyan teminat şartına da değindi. Buna göre, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya yükseltildi. Bu artış, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal süreçlerini yönetmelerini kolaylaştıracak.

Düzenlemeden kimler faydalanacak?

Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, 'Meclis'e verilen kanun teklifiyle SGK'ya olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil taksitlendirme süresini 72 aya çıkarıyoruz. Teminatsız tecil tutarını da 1 milyon liraya çıkarıyoruz. Bu düzenlemeden belediyelerimiz dahil tüm vatandaşlarımız ve firmalarımız yararlanabilecekler' ifadelerini kullandı.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
