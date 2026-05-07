SGK Borcu Olanlar Dikkat: Ödeme Süresi Uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis’e sunulan yeni kanun teklifiyle birlikte, SGK borçlarının tecil ve taksitlendirme süresinde köklü bir değişikliğe gidildiğini belirtti. Mevcut sistemde 36 ay olarak uygulanan üst sınır, yeni düzenleme ile tam 72 aya çıkarılıyor. Bu adımın, özellikle ödeme güçlüğü çeken borçlular için nefes aldıracak bir hamle olması bekleniyor.

Düzenleme sadece vade süresiyle sınırlı kalmadı. Bakan Işıkhan, borç yapılandırmalarında büyük önem taşıyan teminat şartına da değindi. Buna göre, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya yükseltildi. Bu artış, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal süreçlerini yönetmelerini kolaylaştıracak.