Haberler
Ekonomi
Altın Fiyatlarında Rekor Alarmı: Dev Banka Tarih Vererek Duyurdu

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.05.2026 - 12:49

Morgan Stanley’den piyasaları hareketlendiren yeni bir analiz geldi. Banka, altın fiyatları üzerindeki jeopolitik baskının yerini tamamen para politikalarına bıraktığını belirterek, yıl sonu hedefini güncelledi. İşte altının yeni rotası ve beklenen rekor seviye.

Morgan Stanley altın için yıl sonu hedefini açıkladı.

Küresel piyasaların gözü kulağı Fed’in faiz kararlarındayken, dev yatırım bankası Morgan Stanley'den altın yatırımcısını heyecanlandıran bir rapor geldi. Banka, ons altının yıl sonunda 5 bin 200 dolar seviyesine ulaşacağı yönündeki öngörüsünü koruduğunu açıkladı. Bu tahmin, altının mevcut seviyelerinden yaklaşık yüzde 10’luk bir prim yapacağı anlamına geliyor.

Morgan Stanley Research Metaller ve Madencilik Emtia Stratejisti Amy Gower imzalı raporda dikkat çeken en önemli detay, altının 'güvenli liman' algısındaki değişim oldu. Gower, Orta Doğu’daki yüksek gerilime rağmen altının beklenen sıçramayı yapmamasını şu sözlerle açıkladı:

'Çatışmanın tetiklediği enerji arz şoku, ABD'de faiz indirimlerine ilişkin beklentileri zayıflattı. Bu ortamda altının bu sefer güvenli liman işlevi görmekte zorlandığı görülüyor. Para politikasına duyarlılık, altın fiyatlarının temel belirleyicisi hâline geldi; bu durum güvenli liman statüsünü gölgede bırakarak hem jeopolitik hem de enflasyon risklerine karşı koruma sağlama işlevini zayıflattı. Altın fiyatları yalnızca belirli bir olayın etkisini değil, asıl olarak o olayı izleyen politika tepkisini yansıtıyor.'

Ocak ve Mart 2027 tarihine dikkat!

Piyasalar Fed’in faiz indirimlerinden umudunu kesmeye başlasa da Morgan Stanley farklı bir görüş savunuyor. Banka, yıl içerisinde en az bir faiz indirimi bekliyor. Gower, özellikle ETF (Borsa Yatırım Fonu) yatırımcılarının politika sinyallerine çok duyarlı olduğunu vurgulayarak; Ocak ve Mart 2027 aylarında beklenen faiz indirimlerinin altını destekleyeceğini ifade etti.

Altın artık sadece savaşlara değil, doğrudan reel faizlere odaklanmış durumda. Bankanın analizine göre, faizlerdeki olası bir yumuşama, altını 5.200 dolarlık zirveye taşıyacak ana anahtar olacak.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
