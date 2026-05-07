18-25 Yaş Arası Gençlere Dev Hamle: 6 Ay Maaş ve 18 Ay Prim Desteği Geliyor

Türkiye’de genç işsizliğiyle mücadele kapsamında hazırlanan yeni modelde sona gelindi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışma, kısa süre içinde Meclis’e sunulacak. Yaklaşık 5 milyon genci kapsayan bu dev proje, özellikle uzun süredir iş arayan veya eğitimini tamamlamış ancak sisteme dahil olamamış gençleri hedefliyor.

Yeni modelin en dikkat çeken maddesi, işe alınan gençlerin ilk 6 aylık maaşlarının devlet tarafından karşılanacak olması. Bu sayede şirketlerin genç çalışan istihdam etme konusundaki tereddütlerinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.