18-25 Yaş Arası Gençlere Dev Hamle: 6 Ay Maaş ve 18 Ay Prim Desteği Geliyor

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.05.2026 - 12:05

Türkiye genelinde ne eğitimde ne de istihdamda yer alan ve 'ev gençleri' olarak bilinen milyonlarca genç için tarihi bir destek paketi yola çıktı. Hükümetin üzerinde çalıştığı 'Genç İstihdam Hamlesi' ile 18-25 yaş arası gençlerin iş gücüne katılması sağlanırken, işverenlerin mali yükü de devlet tarafından üstlenilecek.

6 ay maaş desteği verilecek.

Türkiye’de genç işsizliğiyle mücadele kapsamında hazırlanan yeni modelde sona gelindi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışma, kısa süre içinde Meclis’e sunulacak. Yaklaşık 5 milyon genci kapsayan bu dev proje, özellikle uzun süredir iş arayan veya eğitimini tamamlamış ancak sisteme dahil olamamış gençleri hedefliyor.

Yeni modelin en dikkat çeken maddesi, işe alınan gençlerin ilk 6 aylık maaşlarının devlet tarafından karşılanacak olması. Bu sayede şirketlerin genç çalışan istihdam etme konusundaki tereddütlerinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

18 aya kadar sigorta primi desteği. Kimler faydalanacak?

Sadece maaş değil, sigorta maliyetleri konusunda da işverenlere büyük kolaylık sağlanıyor. Düzenleme kapsamında, istihdam edilen gençler için 18 aya kadar sigorta primi desteği verilecek. Bu desteklerin finansmanı ise İşsizlik Fonu üzerinden gerçekleştirilecek.

Projenin odağında, uluslararası literatürde 'NEET' (Neither in Education, Employment or Training) olarak adlandırılan; yani okulda ya da işte olmayan gençler yer alıyor. Sistemden faydalanmak isteyen gençlerin İŞKUR’a kayıtlı olması şartı aranacak.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
