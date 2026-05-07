Mühürlü Dosya Açıldı: Epstein'in Son Notu İlk Kez Paylaşıldı

New York Times’ın (NYT) ulaştığı detaylara göre, Epstein'in son notunu hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione buldu. New York’taki bir adliyede mühürlü olarak saklanan belge, NYT’nin hukuk mücadelesi sonucu gizliliğinin kaldırılmasıyla gün ışığına çıktı.

Notta, aylarca süren soruşturmaya rağmen hiçbir şey bulunamadığı belirtilerek, 'Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı? Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf' şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü.

Belgenin içeriği kadar kaynağı da tartışma konusu. ABD medyasındaki haberlere göre, notun bizzat Epstein’in elinden çıkıp çıkmadığına dair henüz kesin bir adli onay verilmiş değil.