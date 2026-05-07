Mühürlü Dosya Açıldı: Epstein'in Son Notu İlk Kez Paylaşıldı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.05.2026 - 10:54

ABD tarihinin en karanlık figürlerinden biri olan ve hapishanede şüpheli bir şekilde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in, ölümünden haftalar önce kaleme aldığı iddia edilen not gün yüzüne çıktı. Yaşamına son verdiği iddia edilen Epstein'in notu, federal bir yargıç tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Notun, mühürlü bir dosya içinde saklandığı ifade edildi.

Epstein'in son notu ortaya çıktı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı iddia edilen ve 'intihar notu' olarak değerlendirilebilecek yazı kamuoyuyla paylaşıldı.

CNN’in aktardığı bilgilere göre, söz konusu notta Epstein’ın hakkındaki suçlamalara ve aylarca süren soruşturmalara karşı meydan okuyan bir tavır sergilediği görülüyor.

Not yıllarca mühürlü dosya içinde saklandı: "Ağlayıp sızlayayım mı?"

New York Times’ın (NYT) ulaştığı detaylara göre, Epstein'in son notunu hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione buldu. New York’taki bir adliyede mühürlü olarak saklanan belge, NYT’nin hukuk mücadelesi sonucu gizliliğinin kaldırılmasıyla gün ışığına çıktı.

Notta, aylarca süren soruşturmaya rağmen hiçbir şey bulunamadığı belirtilerek, 'Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı? Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf' şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü.

Belgenin içeriği kadar kaynağı da tartışma konusu. ABD medyasındaki haberlere göre, notun bizzat Epstein’in elinden çıkıp çıkmadığına dair henüz kesin bir adli onay verilmiş değil.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
