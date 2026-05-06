TOKİ, İstanbul Kura Başvuru Ücretinin Nasıl Geri Alınacağını Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.05.2026 - 14:58

TOKİ'nin 500 bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında İstanbul için gerçekleştirdiği kura çekimleri sona erdi. Hak sahibi olamayan binlerce vatandaş için başvuru bedellerinin iade süreci başladı. TOKİ başvuru ücreti nasıl alınır?  TOKİ, X hesabından bir açıklama yayınlayarak başvuru ücretini geri almak için izlemeniz gereken adımları anlattı.

TOKİ başvuru ücreti hesaplara yatırıldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için yapılan kura çekimlerinin ardından, asil ya da yedek listede yer alamayan vatandaşların ödedikleri başvuru bedellerinin iade edildiğini duyurdu. TOKİ tarafından yapılan açıklamada ücretlerin Ziraat Bankası nezdinde başvuru sahibi adına açılan hesaplara aktarılmış durumda.

TOKİ başvuru ücreti nasıl geri alınır?

Vatandaşların banka şubelerinde yoğunluk oluşturmaması adına ATM üzerinden kolay iade imkanı sunuldu. Herhangi bir Ziraat Bankası ATM’sine giderek şu adımları izlemek yeterli:

  • Kartsız İşlemler

  • Diğer İşlemler

  • Diğer Para Çekme

  • TOKİ Başvuru İadesi

İadesini doğrudan banka şubesinden almak isteyen vatandaşların, Sıra Çağrı Sistemi (SÇS) üzerinden numara almaları gerekiyor. Eğer başvuru sırasında açılan banka hesabı kapatılmışsa, iade işlemleri yine ilgili şubeler üzerinden manuel olarak yürütülecek.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
