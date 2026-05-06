TOKİ, İstanbul Kura Başvuru Ücretinin Nasıl Geri Alınacağını Açıkladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için yapılan kura çekimlerinin ardından, asil ya da yedek listede yer alamayan vatandaşların ödedikleri başvuru bedellerinin iade edildiğini duyurdu. TOKİ tarafından yapılan açıklamada ücretlerin Ziraat Bankası nezdinde başvuru sahibi adına açılan hesaplara aktarılmış durumda.