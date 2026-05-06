Zam Hesabı Değişti! SGK Uzmanı Emekli Maaşı Tahminine Son Noktayı Koydu

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.05.2026 - 11:36

Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği Temmuz zammı için geri sayım sürerken, TÜİK’in Nisan ayı verilerini paylaşmasıyla birlikte maaş tabloları yeniden şekillendi. Nisan enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi, zam hesaplarında yukarı yönlü bir revizyona neden oldu. TGRT Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yeni veriler ışığında en düşük emekli maaşı ve Temmuz zam oranlarına dair dikkat çeken rakamlar paylaştı.

Emekli zammı ne kadar olacak?

Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların alacağı 4 aylık kesinleşmiş zam oranları netlik kazandı. SGK uzmanı İsa Karakaş, emekli maaş hesabındam dikkat çeken rakamlar paylaştı. Karakaş’ın analizlerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14,64 oranında zammı şimdiden garantiledi. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme ve enflasyon farkı dahil yüzde 10,51’lik kesinleşmiş artış oranına ulaştı.

SGK uzmanı İsa Karakaş, emekli maaşı zam tahminini açıkladı.

Daha önce Temmuz ayı için yüzde 16-18 bandında bir artış öngören İsa Karakaş, Nisan verileri ve küresel ekonomik gelişmelerin (savaş etkisi vb.) ardından tahminlerini yükseltti. Karakaş, 'Yüzde 17'nin altını da beklemiyorum. Mayıs ve haziran enflasyonu yüzde 1,25 olsa bile, yüzde 17'nin altında SSK ve Bağ-Kurlulara zam gelmeyecek. En kötü senaryoda yüzde 19,5- yüzde 20'ye yakın bir zam olabilir' dedi.

En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İsa Karakaş son noktayı koydu.

Milyonların asıl merak ettiği konu olan 'en düşük emekli maaşı' için de kritik bir senaryo üzerinde duruldu. Halihazırda 20 bin TL olarak uygulanan taban aylığın, Temmuz’da nasıl bir yol izleyeceği tartışılıyor. Karakaş, hükümetin 'kök maaş' üzerinden yapılacak bir düzenlemenin yaratacağı mağduriyeti (sıfır zam riski) göze almayacağını belirterek şu tahminde bulundu: 

'Hükümet en düşük maaşa 20 bin lira üzerinden mi zam yapacak, yoksa kök maaş üzerinden mi? Haziran ayında bunu göreceğiz. Eğer kök maaş üzerinden zam yapılırsa, kök maaşı 17 bin liraya kadar olanlar sıfır zamla karşı karşıya kalabilir. Benim görüşüm hükümet bunu göze almayacak. 20 bin lira üzerinden zam yapacak. Bu durumda en düşük emekli maaşı da 23.500 lira civarı olabilir diyoruz.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
