Emekli Maaşında Temmuz Senaryosu: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kuruşu Kuruşuna Hesapladı

SGK uzmanı Özgür Erdursun'un hesaplamalarına göre, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak rakamlar Temmuz zammının kaderini belirleyecek. Uzman isim, aylık enflasyonun yüzde 1,5 seviyelerinde seyretmesi durumunda, 6 aylık kümülatif farkın yüzde 16,67’de kalacağını vurguladı. Mevcut gidişatın ise zammı yüzde 17 ile yüzde 18 bandına sabitleyeceğini belirtti.

En düşük emekli maaşına dair senaryolarını da paylaşan Erdursun, rakamların alım gücünü iyileştirmekte yetersiz kalacağını şu çarpıcı örnekle açıkladı:

'Enflasyon farkı yüzde 15 olursa en düşük emekli aylığı 23 bin TL’ye, yüzde 18 olursa 23 bin 600 TL’ye çıkacak. Yani her 1 puanlık artış, emeklinin cebine sadece 200 TL fark olarak yansıyor.'