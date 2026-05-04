Emekli Maaşında Temmuz Senaryosu: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kuruşu Kuruşuna Hesapladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.05.2026 - 17:44

SGK uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz ayı yaklaşırken emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarına dair tüm dengeleri değiştirecek açıklamalarda bulundu. Mevcut ekonomik verileri masaya yatıran Erdursun, enflasyon farkının beklentilerin altında kalabileceği konusunda emeklileri uyardı.

SGK uzmanından "Emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt.

SGK uzmanı Özgür Erdursun'un  hesaplamalarına göre, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak rakamlar Temmuz zammının kaderini belirleyecek. Uzman isim, aylık enflasyonun yüzde 1,5 seviyelerinde seyretmesi durumunda, 6 aylık kümülatif farkın yüzde 16,67’de kalacağını vurguladı. Mevcut gidişatın ise zammı yüzde 17 ile yüzde 18 bandına sabitleyeceğini belirtti.

En düşük emekli maaşına dair senaryolarını da paylaşan Erdursun, rakamların alım gücünü iyileştirmekte yetersiz kalacağını şu çarpıcı örnekle açıkladı:

'Enflasyon farkı yüzde 15 olursa en düşük emekli aylığı 23 bin TL’ye, yüzde 18 olursa 23 bin 600 TL’ye çıkacak. Yani her 1 puanlık artış, emeklinin cebine sadece 200 TL fark olarak yansıyor.'

Refah payı masada mı?

Hükümetin enflasyon farkına ekleyebileceği olası refah payı hakkında da konuşan Erdursun, tabloyu 'karamsar' olarak niteledi. Erdursun'a göre, yüzde 17'lik enflasyon farkına yüzde 10 refah payı eklenip toplam zam yüzde 27'ye çıkarılsa dahi, emekli aylıklarında son dönemde yaşanan ciddi değer kaybının telafi edilmesi mümkün görünmüyor.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
