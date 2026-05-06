Altın Fiyatlarında Yükseliş: Gram Altın Ne Kadar?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğini rahatlatmaya yönelik hamleleri ve İran ile nihai bir anlaşma yolunda 'büyük ilerleme' kaydedildiğini duyurması, küresel piyasalarda tansiyonu düşürdü. Washington ve Tahran hattındaki bu iyimser hava, ilk etkisini petrol fiyatları üzerinde gösterdi. Bölgedeki risk priminin azalmasıyla gerileyen petrol, enflasyon kaygılarını dindirerek merkez bankalarının 'yüksek faiz' baskısını hafifleteceği beklentisini güçlendirdi.

Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte dolar endeksinde yaşanan gevşeme, altına olan talebi doğrudan tetikledi. Doların küresel çapta değer kaybetmesi, dolar bazlı emtiaları daha cazip hale getirirken; yatırımcılar, güvenli liman olan altına yöneldi.

Analistler, yurt içinde sakin bir veri gündemi olduğunu belirtirken, küresel piyasaların yönünü bugün açıklanacak olan ABD özel sektör istihdam (ADP) verisi ile Avrupa’dan gelecek enflasyon ve hizmet sektörü rakamlarının tayin edeceğini vurguluyor.