Altın Fiyatlarında Yükseliş: Gram Altın Ne Kadar?

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.05.2026 - 10:10

Orta Doğu'da devam eden gerilim nedeniyle altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Bir yükseliş bir düşüş yaşayan altın fiyatlarında son durum belli oldu. Yatırımcı 'Gram altın ne kadar?', 'Altın fiyatları ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. 6 Mayıs Çarşamba altın fiyatları ne oldu?

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Vatandaşlar güvenli limanın son durumunu araştırırken 6 Mayıs Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Altın ne kadar? İşte altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 783 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 11 bin 35 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatı 22 bin 62 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını fiyatı 43 bin 982 TL

Ons altın ne kadar?

Ons altın fiyatı 4 bin 666 dolar

Altın yükseldi mi?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğini rahatlatmaya yönelik hamleleri ve İran ile nihai bir anlaşma yolunda 'büyük ilerleme' kaydedildiğini duyurması, küresel piyasalarda tansiyonu düşürdü. Washington ve Tahran hattındaki bu iyimser hava, ilk etkisini petrol fiyatları üzerinde gösterdi. Bölgedeki risk priminin azalmasıyla gerileyen petrol, enflasyon kaygılarını dindirerek merkez bankalarının 'yüksek faiz' baskısını hafifleteceği beklentisini güçlendirdi.

Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte dolar endeksinde yaşanan gevşeme, altına olan talebi doğrudan tetikledi. Doların küresel çapta değer kaybetmesi, dolar bazlı emtiaları daha cazip hale getirirken; yatırımcılar, güvenli liman olan altına yöneldi.

Analistler, yurt içinde sakin bir veri gündemi olduğunu belirtirken, küresel piyasaların yönünü bugün açıklanacak olan ABD özel sektör istihdam (ADP) verisi ile Avrupa’dan gelecek enflasyon ve hizmet sektörü rakamlarının tayin edeceğini vurguluyor.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
