article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Toyota
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.05.2026 - 08:47

Japon otomotiv devi Toyota, 2026 yılının ikinci çeyreğine hızlı bir giriş yaptı. Teknoloji ve dayanıklılığı hibrit motor gücüyle birleştiren markanın Mayıs ayı güncel fiyatları ve merakla beklenen avantajlı ödeme seçenekleri belli oldu. 1937 yılından beri kaliteli üretim anlayışı ve üstün motor performansıyla dikkat çeken Toyota, son yıllarda yeni nesil modellerindeki değişimler ile otomobil tutkunlarını heyecanlandırıyor.

Peki, Mayıs ayında Toyota Corolla, Corolla Cross, Yaris, Yaris Cross, Camry, C-HR, RAV4, Land Cruiser Prado ve Hilux'un fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Toyota'nın Mayıs ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.toyota.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Toyota Fiyat Listesi

Toyota Fiyat Listesi

Toyota, 1937'den bu yana süregelen mühendislik başarısını 2026 yılında bir adım ileriye taşıyor. Artık neredeyse her segmentte sunduğu tam hibrit (HEV) ve kablolu hibrit (PHEV) seçenekleriyle sürdürülebilir mobiliteye öncülük eden marka, Türkiye pazarındaki popülerliğini korumaya devam ediyor. 

Mayıs ayında özellikle 'Mayıs Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar' vurgusuyla duyurulan kampanyalar, yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Sıfır faiz avantajı ve takas desteğinin yanı sıra işletmelere özel kredi seçenekleri de bulunuyor. 

  • Garanti On Sistemi: Aracınızın bakımlarını yetkili serviste yaptırdığınız sürece, 10 yıl veya 160.000 km’ye kadar uzatılmış garanti imkanı.

  • İşletmelere Özel: Hilux ve Proace City modellerinde KOBİ’lere özel düşük faizli ticari kredi seçenekleri. 

Uyarı: Toyota'nın resmi internet sitesinde yer alan ve şirket tarafından belirlenen fiyatlar, kampanyaların sınırlı sayıda olması, ödeme seçenekleri ve ekstra donanımlar nedeniyle değişiklik gösterebilir.

Toyota Corolla Fiyat Listesi Mayıs 2026

Toyota Corolla Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 1.5 Vision Plus Multidrive S - 1.892.000 TL

  • 1.5 Dream Multidrive S - 2.040.000 TL

  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S - 2.160.000 TL

  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 2.215.000 TL

  • 1.5 Passion X-Pack Multidrive S - 2.370.000 TL

(Mayıs Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Corolla Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2026

Toyota Corolla Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 1.8 Hybrid Dream e-CVT - Tavsiye Edilen Hybrid'e Özel ÖTV Oranı ile Fiyatlar: 2.808.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2.530.000 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.549.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.873.000 TL

(Mayıs Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2026

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.765.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.965.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 3.435.000 TL

(Mayıs Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2026

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT** 2.260.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.545.000 TL

  • 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT 2.975.000 TL 

(Mayıs Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2026

Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.180.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.495.000 TL

  • 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT** 2.495.000 TL 

(Mayıs Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2026

Toyota Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT 2.294.000 TL

  • 1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT 2.713.000 TL 

(Mayıs Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yaris Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2026

Toyota Yaris Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.995.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.365.000 TL

(Mayıs Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yeni Land Cruiser Prado Fiyat Listesi Mayıs 2026

Toyota Yeni Land Cruiser Prado Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 2.8 D-4D 8 A\T Yeni Land Cruiser Prado - Mayıs Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar: 13.750.000 TL 

  • 2.8 D-4D 8 A\T Yeni Land Cruiser Prado - Mayıs Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar: 13.100.000 TL (Model Yılı: 2025)

Toyota Hilux Fiyat Listesi Mayıs 2026

Toyota Hilux Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T 2.710.000 TL - __Mayıs Ayına Özel __Tavsiye Edilen Nakit Alım Fiyatları: 2.475.000 TL 

  • 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T 3.983.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T 4.276.000 TL

  • 2.8 D-4D 4x4 GR SPORT A/T 5.152.000 TL 

(Mayıs Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Toyota Proace City Fiyat Listesi Mayıs 2026

Toyota Proace City Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 1.5 D 130 HP Dream A/T 1.575.000 TL

  • 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T 1.758.000 TL 

  • 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T 1.850.000 TL

(Mayıs Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Mayıs 2026

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 1.5 D 100 HP Vision 1.190.000 TL

  • 1.5 D 100 HP Dream 1.244.000 TL

(Mayıs Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın