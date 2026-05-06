Haberler
Ekonomi
Küresel Kriz Kapıda! Tüm Dünyada Stoklar Alarm Veriyor, Fiyatlar Fırlayabilir

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.05.2026 - 08:36

Dünya genelinde petrol stokları son yılların en düşük seviyelerine gerilerken, Goldman Sachs’tan enerji piyasalarını sarsacak bir uyarı geldi. Özellikle kritik geçiş noktalarındaki aksamalar ve azalan rezervler nedeniyle yaz aylarında akaryakıt fiyatlarında ciddi bir hareketlilik bekleniyor.

Küresel enerji piyasalarında arz güvenliği endişesi her geçen gün derinleşiyor.

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs tarafından yayımlanan son veriler, petrol stoklarının tehlikeli bir hızla eridiğini ortaya koydu. Şu an için dünya genelindeki stoklar küresel talebi 101 gün boyunca karşılayabilecek kapasitede olsa da uzmanlar bu sürenin Mayıs ayı sonuna kadar 98 güne düşebileceğini öngörüyor. Özellikle Hürmüz Boğazı gibi stratejik bölgelerdeki sevkiyat aksaklıkları, eldeki mevcut kaynakların çok daha kıymetli hale gelmesine neden oluyor.

Stoklardaki bu erime sadece ham petrolle sınırlı kalmıyor; rafinerilerde işlenen ürünlerin miktarında da ciddi bir düşüş gözleniyor.

Geçtiğimiz aylarda 50 günlük ihtiyacı karşılayabilen ticari rafine ürün stokları, son dönemdeki bölgesel gerilimlerin etkisiyle 45 güne kadar geriledi. Henüz operasyonel bir kriz yaşanmasa da depoların boşalma hızı piyasa oyuncularını tedirgin etmeye yetiyor.

Ekonomi analistlerine göre bu tablo, önümüzdeki yaz aylarının enerji fiyatları açısından oldukça sancılı geçebileceğine işaret ediyor. Arzın talebi karşılamakta zorlanması, petrol fiyatlarında öngörülemeyen sert dalgalanmalara zemin hazırlıyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Goldman Sachs, Brent petrol için yıl sonu fiyat tahminini yukarı yönlü güncelleyerek 90 dolar seviyesine yükseltti.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
