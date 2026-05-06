Küresel Kriz Kapıda! Tüm Dünyada Stoklar Alarm Veriyor, Fiyatlar Fırlayabilir

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs tarafından yayımlanan son veriler, petrol stoklarının tehlikeli bir hızla eridiğini ortaya koydu. Şu an için dünya genelindeki stoklar küresel talebi 101 gün boyunca karşılayabilecek kapasitede olsa da uzmanlar bu sürenin Mayıs ayı sonuna kadar 98 güne düşebileceğini öngörüyor. Özellikle Hürmüz Boğazı gibi stratejik bölgelerdeki sevkiyat aksaklıkları, eldeki mevcut kaynakların çok daha kıymetli hale gelmesine neden oluyor.