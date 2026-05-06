Vizesiz Seyahat Başlıyor! Türk Vatandaşlarının En Çok Gittiği Ülkelerden Biriyle Vizeler Kaldırılıyor
Türk vatandaşları için yurt dışı seyahatlerinde önemli bir engel daha tarih oluyor. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında uzun süredir devam eden diplomatik görüşmeler meyvesini verdi ve iki ülke arasında vize muafiyeti sağlayan protokolün bugün Ankara'da imzalanarak kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Suudi Arabistan, hac ziyaretleri nedeniyle Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkelerden biri konumunda.
Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerde tarihi bir dönüm noktasına gelindi.
Halihazırda Umuma Mahsus Pasaport (Bordo pasaport) sahibi olan vatandaşlar, dünya genelinde 126 ülkeye herhangi bir vize işlemine tabi tutulmadan giriş yapabiliyordu. Suudi Arabistan ile varılan bu mutabakatın ardından vizesiz gidilebilen ülke sayısı 127'ye yükselmiş olacak.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
