article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Vizesiz Seyahat Başlıyor! Türk Vatandaşlarının En Çok Gittiği Ülkelerden Biriyle Vizeler Kaldırılıyor

Vizesiz Seyahat Başlıyor! Türk Vatandaşlarının En Çok Gittiği Ülkelerden Biriyle Vizeler Kaldırılıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.05.2026 - 07:10 Son Güncelleme: 06.05.2026 - 08:56

Türk vatandaşları için yurt dışı seyahatlerinde önemli bir engel daha tarih oluyor. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında uzun süredir devam eden diplomatik görüşmeler meyvesini verdi ve iki ülke arasında vize muafiyeti sağlayan protokolün bugün Ankara'da imzalanarak kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Suudi Arabistan, hac ziyaretleri nedeniyle Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkelerden biri konumunda.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerde tarihi bir dönüm noktasına gelindi.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerde tarihi bir dönüm noktasına gelindi.

Özellikle Hac ve Umre ibadetleri nedeniyle her yıl yüz binlerce Türk vatandaşının ziyaret ettiği Suudi Arabistan, imzalanacak yeni anlaşmayla birlikte kapılarını vizesiz olarak açmaya hazırlanıyor. 

Ankara'da gerçekleşecek olan üst düzey buluşmada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan'ın bir araya gelerek vizesiz seyahat dönemini resmen ilan etmeleri bekleniyor. Bu kritik adım, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel bağların yanı sıra inanç turizmini de doğrudan kolaylaştıracak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Halihazırda Umuma Mahsus Pasaport (Bordo pasaport) sahibi olan vatandaşlar, dünya genelinde 126 ülkeye herhangi bir vize işlemine tabi tutulmadan giriş yapabiliyordu. Suudi Arabistan ile varılan bu mutabakatın ardından vizesiz gidilebilen ülke sayısı 127'ye yükselmiş olacak.

Halihazırda Umuma Mahsus Pasaport (Bordo pasaport) sahibi olan vatandaşlar, dünya genelinde 126 ülkeye herhangi bir vize işlemine tabi tutulmadan giriş yapabiliyordu. Suudi Arabistan ile varılan bu mutabakatın ardından vizesiz gidilebilen ülke sayısı 127'ye yükselmiş olacak.

Yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, vatandaşlar sadece pasaportlarıyla Suudi Arabistan'a seyahat edebilecek ve vize maliyetleri ile bürokratik süreçlerle uğraşmak zorunda kalmayacak. Bu tarihi karar, özellikle dini görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ve iş dünyası için büyük bir kolaylık sağlarken, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı da yeni bir seviyeye taşıyacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
31
25
6
3
3
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın