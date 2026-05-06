Vizesiz Seyahat Başlıyor! Türk Vatandaşlarının En Çok Gittiği Ülkelerden Biriyle Vizeler Kaldırılıyor

Özellikle Hac ve Umre ibadetleri nedeniyle her yıl yüz binlerce Türk vatandaşının ziyaret ettiği Suudi Arabistan, imzalanacak yeni anlaşmayla birlikte kapılarını vizesiz olarak açmaya hazırlanıyor.

Ankara'da gerçekleşecek olan üst düzey buluşmada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan'ın bir araya gelerek vizesiz seyahat dönemini resmen ilan etmeleri bekleniyor. Bu kritik adım, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel bağların yanı sıra inanç turizmini de doğrudan kolaylaştıracak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.