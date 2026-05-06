50 Bin Dolar Maaşlı Rüya İş İlanı! Futbol Maçı İzleyerek Servet Kazanma Fırsatı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.05.2026 - 07:33

FOX Sports, futbolseverlerin hayallerini süsleyen sıra dışı bir iş fırsatını duyurdu. Dünya Kupası boyunca oynanacak tüm karşılaşmaları takip edecek şanslı bir aday, bir aylık bu süreç sonunda tam 50 bin dolar maaşın sahibi olacak.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yayın devi FOX Sports, Dünya Kupası coşkusunu dijital platformlarına taşımak amacıyla benzersiz bir istihdam projesine imza atıyor.

Yayıncı kuruluş, turnuva takvimindeki toplam 104 müsabakanın tamamını izleyecek bir profesyonel aradığını ilan etti. New York'un kalbi sayılan Times Square'de konumlanacak olan bu 'resmi izleyici', 4K çözünürlükle yayınlanacak maçları anlık olarak takip etmekle görevlendirilecek.

Görevin tek sorumluluğu ekran başında vakit geçirmekle sınırlı kalmayacak.

Seçilen kişi, futbol heyecanını geniş kitlelere yaymak adına turnuva süresince aktif bir sosyal medya yönetimi gerçekleştirecek. Sokaktaki taraftar atmosferini dijital dünyaya yansıtacak olan aday, FOX One platformu üzerinden gerçekleştirilen yayınların tanıtımına da katkı sağlayacak. 

Modern bir 'taraftar merkezi' vizyonuyla kurgulanan bu proje, futbol tutkusunu kazançlı bir kariyere dönüştürmek isteyenlere kapı aralıyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
