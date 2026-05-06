article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Türkiye’nin Tekstil Devi Konkordato İlan Etti: 14 Ülkeye İhracat Yapıyordu

Türkiye’nin Tekstil Devi Konkordato İlan Etti: 14 Ülkeye İhracat Yapıyordu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.05.2026 - 14:27

Türkiye'nin tekstil devleri ekonomik krizin pençesinde. Pek çok firma hammadde sorunu ve yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle üretimi Mısır'a kaydırırken Türkiye'de kalan devler için alarm çanları çalmaya başladı. Son olarak 14 ülkeye ihracat yapan Ataca Tekstil, konkordato ilan etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

14 ülkeye ihracat yapan tekstil devi konkordato ilan etti.

14 ülkeye ihracat yapan tekstil devi konkordato ilan etti.

2014 yılında kurulan ve kısa sürede örme giyim ile ev tekstilinde marka haline gelen Ataca Tekstil, özellikle bebek ürünleriyle tanınıyordu. Başta Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi Avrupa’nın lokomotif ülkeleri olmak üzere; ABD ve Rusya dahil toplam 14 ülkeye Denizli’den ürün gönderen firmanın bu kararı, sektörde geniş yankı uyandırdı.

Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi’nde dev tesisiyle faaliyet gösteren Ataca Tekstil için mahkeme, 22 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. İcra ve İflas Kanunu kapsamında alınan bu karar, şirketin operasyonlarını sürdürebilmesi ve mali yapısını toparlayabilmesi için bir 'can suyu' niteliği taşıyor.

Konkordato sürecinin şeffaf ve sağlıklı ilerlemesi için mahkeme tarafından üç kişilik bir komiser heyeti atandı. Adnan Selçuk, Engin Erenler ve Müyeser Kavaklı’dan oluşan heyet, şirketin tüm mali hareketlerini ve ticari faaliyetlerini yakından takip edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın