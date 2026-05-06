Türkiye’nin Tekstil Devi Konkordato İlan Etti: 14 Ülkeye İhracat Yapıyordu

2014 yılında kurulan ve kısa sürede örme giyim ile ev tekstilinde marka haline gelen Ataca Tekstil, özellikle bebek ürünleriyle tanınıyordu. Başta Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi Avrupa’nın lokomotif ülkeleri olmak üzere; ABD ve Rusya dahil toplam 14 ülkeye Denizli’den ürün gönderen firmanın bu kararı, sektörde geniş yankı uyandırdı.

Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi’nde dev tesisiyle faaliyet gösteren Ataca Tekstil için mahkeme, 22 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. İcra ve İflas Kanunu kapsamında alınan bu karar, şirketin operasyonlarını sürdürebilmesi ve mali yapısını toparlayabilmesi için bir 'can suyu' niteliği taşıyor.

Konkordato sürecinin şeffaf ve sağlıklı ilerlemesi için mahkeme tarafından üç kişilik bir komiser heyeti atandı. Adnan Selçuk, Engin Erenler ve Müyeser Kavaklı’dan oluşan heyet, şirketin tüm mali hareketlerini ve ticari faaliyetlerini yakından takip edecek.