Altın Fiyatları İçin 'Cuma' Uyarısı: "Elinizdekine Sahip Çıkın"

Yatırımcı davranışlarındaki değişime dikkat çeken İslam Memiş, yılın ilk çeyreğinde mücevherden ziyade külçe altına devasa bir yönelim olduğunu açıkladı. Yatırımcılar için en kritik tarihin Cuma günü olduğunun altını çizen Memiş, ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verisinin piyasaların kısa vadeli kaderini belirleyeceğini söyledi. Mevcut tabloda en sağlıklı stratejinin varlıklara sahip çıkmak olduğunu belirten Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Piyasalardaki bekle-gör politikası da sürüyor. Yatırımcılar için ‘neyi alırım da kazanırım, neyi satarım da kazanırım’ psikolojisi artık geçerliliğini yitirdi. Daha çok ‘bekle, gör, ihtiyacın olanı al ve kenarda bekle’ modunda bir piyasa var. Elinizdekine sahip çıkın.'

