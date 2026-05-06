Altın Fiyatları İçin 'Cuma' Uyarısı: "Elinizdekine Sahip Çıkın"

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.05.2026 - 11:52

Küresel piyasalar ABD ve İran hattından gelen sıcak haberlerle çalkalanırken, petrol fiyatlarının 119 dolara kadar tırmanması varlık fiyatlarında dengeleri değiştirdi. Ünlü finans analisti İslam Memiş, manipülasyon uyarılarında bulunarak Cuma gününe işaret etti. Memiş, 'Elinizdekine sahip çıkın' uyarısında bulundu.

Manipülasyona dikkat: "Piyasalar kendine yön veremiyor."

Jeopolitik gerilimlerin gölgesinde haftaya başlayan piyasalarda belirsizlik hakim. İran ve ABD kanadından gelen çelişkili açıklamalar, yatırımcıyı 'bekle-gör' moduna iterken; altın, gümüş ve petrol cephesinde sert dalgalanmalar yaşanıyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş, yaşanan süreci bir 'psikolojik savaş' olarak tanımlayarak yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

Bilgi kirliliğinin fiyatlamalar üzerinde baskı kurduğunu belirten Memiş, özellikle gemi vurulduğuna dair iddiaların piyasayı manipüle ettiğini söyledi. Memiş, 'Piyasalar kendine yön veremiyor, sert algılanmalar yaşandı. Sabah saatlerinde biraz daha güçlüydü, gemi vuruldu haberiyle birlikte tekrar gerileyen bir piyasa var karşımızda' dedi.

Piyasalarda ve altın fiyatlarında cuma gününe dikkat: "Elinizdekine sahip çıkın."

Yatırımcı davranışlarındaki değişime dikkat çeken İslam Memiş, yılın ilk çeyreğinde mücevherden ziyade külçe altına devasa bir yönelim olduğunu açıkladı. Yatırımcılar için en kritik Yatırımcılar için en kritik tarihin Cuma günü olduğunun altını çizen Memiş, ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisinin piyasaların kısa vadeli kaderini belirleyeceğini söyledi. Mevcut tabloda en sağlıklı stratejinin varlıklara sahip çıkmak olduğunu belirten Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Piyasalardaki bekle-gör politikası da sürüyor. Yatırımcılar için ‘neyi alırım da kazanırım, neyi satarım da kazanırım’ psikolojisi artık geçerliliğini yitirdi. Daha çok ‘bekle, gör, ihtiyacın olanı al ve kenarda bekle’ modunda bir piyasa var. Elinizdekine sahip çıkın.'

*Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
