Sıcaklık 25 Dereceye Çıkacak Ama Yaz Hevesi Kursakta Kalacak: Meteoroloji Tarihi Açıkladı

Hafta sonuna doğru yağışlı hava kütlesinin doğuya doğru kayması öngörülürken, cumartesi günü iç kesimlerde yerel sağanak geçişleri devam edecek. Sıcaklıkların yağışla birlikte hissedilir derecede azalacağı, rüzgarın ise yer yer sert eseceği tahmin ediliyor.

6 Mayıs Çarşamba gününden itibaren Marmara ve Ege Bölgesi'nde hafta sonuna kadar yüksek sıcaklık etkili olacak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olurken, perşembe ve cuma günleri yağışların yer yer şiddetini artırması bekleniyor. Özellikle Marmara'nın doğusu ve İç Anadolu Bölgesi'nde yaşayan vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerekiyor.