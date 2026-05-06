Avrupa'da Servet Haritası Değişti: Türkiye Ultra Zengin Artışında İkinci Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
06.05.2026 - 12:48

Avrupa genelinde servet haritası yeniden şekilleniyor. Knight Frank tarafından yayımlanan 2026 Servet Raporu, kıtadaki ultra zengin nüfusunun son beş yılda yüzde 26 oranında büyüdüğünü ortaya koydu. Bu süreçte en dikkat çekici performanslardan birini sergileyen Türkiye, ultra zengin sayısındaki yüzde 94’lük artışla Avrupa’da zirve takibini sürdürdü.

Ultra zenginler nerede yaşıyor? En az 30 milyon dolar serveti olan zenginlerin en çok yaşadığı ülke açıklandı.

2026 Servet Raporu yayımlandı. Rapora göre Avrupa'daki en az 30 milyon dolar net serveti olanların oranı belli oldu. Ultra zengin nüfus son beş yılda yüzde 26 artış gösterdi. 

Rapor verilerine göre dünya genelindeki 710 bini aşkın ultra zenginin yaklaşık yüzde 25,8’i Avrupa kıtasında ikamet ediyor. 2021 yılında 146 bin 525 olan zengin sayısı, 2026 itibarıyla 183 bin 953 kişiye ulaştı.

Ülkeler bazında mutlak sayılara bakıldığında liderlik koltuğu değişmedi:

  • Almanya: 38 bin 215 kişi

  • Birleşik Krallık: 27 bin 876 kişi

  • Fransa: 21 bin 528 kişi

  • Türkiye: 4 bin 208 kişi

Türkiye'de yaşayan 'ultra zengin' sayısı belli oldu.

Rakamlarda Almanya başı çekse de büyüme hızı söz konusu olduğunda Doğu Avrupa ve Türkiye rüzgarı esiyor. Polonya yüzde 109 ile büyüme oranında ilk sırada yer alırken, Türkiye yüzde 94 ile ikinci, Romanya ise yüzde 93 ile üçüncü oldu. 

Rapora göre Türkiye’de 4 bin 208 ultra zengin yaşıyor. Türkiye’de 2021-2026 yılları arasında 2 bin 34 yeni kişi ‘ultra zengin’ listesine eklendi.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
