1 Temmuz'da Türkiye Genelinde Başlıyor: Market, Bakkal ve Restoranlar İçin Yeni Dönem!

TÜÇA'dan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılından bu yana kademeli olarak hayata geçirilen sistem 1 Temmuz'da başlayacak. Üretimin ilk aşamasından geri dönüşümün son halkasına kadar dijital olarak takip edilecek. Bu entegre modelle birlikte hem doğanın korunması hem de yıllık 30 milyar TL’lik bir ekonomik değerin geri kazandırılması hedefleniyor.

1 Temmuz’daki büyük lansman öncesinde, ambalajlı içecek satan bakkaldan markete, restorandan otele kadar tüm işletmelerin dbys.gov.tr adresi üzerinden Depozito Bilgi Yönetim Sistemi’ne (DBYS) kayıt olması gerekiyor. Kayıt işlemlerini tamamlayan işletmeler, sistem üzerinden operatörlerini seçerek sürece dahil olacak.