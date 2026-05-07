1 Temmuz'da Türkiye Genelinde Başlıyor: Market, Bakkal ve Restoranlar İçin Yeni Dönem!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.05.2026 - 18:09

Türkiye, çevre temizliği ve ekonomi için devrim niteliğinde bir adıma hazırlanıyor. Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması, 1 Temmuz 2026 itibarıyla tüm Türkiye genelinde resmen başlıyor. Artık cam, plastik ve alüminyum ambalajlar 'çöp' değil, vatandaş için birer gelir kapısı olacak.

1 Temmuz'da yeni dönem başladı.

TÜÇA'dan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılından bu yana kademeli olarak hayata geçirilen sistem 1 Temmuz'da başlayacak. Üretimin ilk aşamasından geri dönüşümün son halkasına kadar dijital olarak takip edilecek. Bu entegre modelle birlikte hem doğanın korunması hem de yıllık 30 milyar TL’lik bir ekonomik değerin geri kazandırılması hedefleniyor.

1 Temmuz’daki büyük lansman öncesinde, ambalajlı içecek satan bakkaldan markete, restorandan otele kadar tüm işletmelerin dbys.gov.tr adresi üzerinden Depozito Bilgi Yönetim Sistemi’ne (DBYS) kayıt olması gerekiyor. Kayıt işlemlerini tamamlayan işletmeler, sistem üzerinden operatörlerini seçerek sürece dahil olacak.

Para ATM'den çekilebilecek: Marketler ve kafeler "iade noktası" oluyor.

Para ATM'den çekilebilecek: Marketler ve kafeler "iade noktası" oluyor.

Tüketiciler için süreç oldukça basit işleyecek:

  • Üzerinde 'DOA' logosu bulunan ambalajlar, marketlerdeki Depozito İade Makinelerine (DİM) veya belirlenen iade noktalarına teslim edilecek.

  • İade edilen her ambalajın bedeli, tüketicinin DOA mobil uygulaması üzerindeki hesabına anında aktarılacak.

  • Biriken paralar ister banka hesabına transfer edilebilecek, ister ATM'lerden nakit olarak çekilebilecek, isterse alışverişlerde nakit yerine kullanılabilecek.

Yeni dönemle birlikte mahalle bakkalları, büfeler, restoranlar ve dev zincir marketler birer iade merkezine dönüşecek. Büyük mağazalarda iade makinesi kurulumu zorunlu olurken, küçük işletmelere operatörler tarafından ücretsiz el terminalleri ve barkodlu toplama ekipmanları sağlanacak. Bu sistem sayesinde işletmeler hem 'teşvik bedeli' kazanacak hem de iade için gelen müşteriler sayesinde iş hacimlerini artıracak.

TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, konuyla ilgili şunları dedi:

'Depozitosu Olan Ambalajlar ile Türkiye genelinde güçlü bir geri dönüşüm seferberliği başlatıyoruz. Ambalajlı içecek satışı yapan işletmelerimiz, bu sistemin sahadaki en önemli paydaşlarından olacak. Market, bakkal, büfe, otel, restoran ve kafelerimizin Depozito Bilgi Yönetim Sistemi’ne kayıtlarını tamamlayarak sisteme dahil olmaları, ambalajların doğru şekilde toplanıp geri dönüşüme kazandırılması açısından kritik rol oynuyor. Tüm işletmelerimizi, çevresel hedeflerimize ulaşmamız ve döngüsel ekonomiyi güçlendirmemiz açısından büyük önem taşıyan bu dönüşümün bir parçası olmaya davet ediyoruz.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
