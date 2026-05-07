İstanbul'da İki Baraj Yüzde 95'i Aştı! İSKİ Baraj Doluluk Oranlarını Duyurdu

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.05.2026 - 16:20

İstanbul'da son dönemde aralıklarla devam eden yağışlar, kentin su rezervlerine adeta can suyu oldu. İstanbulluların her gün yakından takip ettiği 'Barajlar doluyor mu?' sorusu, İSKİ'den gelen son verilerle yanıt buldu.

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranlarını açıkladı.

7 Mayıs 2026 Perşembe itibarıyla megakentin barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 70 barajını aşarak yüzleri güldürdü. İSKİ’nin güncellediği tabloya göre, İstanbul’un en önemli su kaynaklarından olan Ömerli ve Elmalı barajlarında doluluk seviyesi yüzde 95 sınırını geçerek tam kapasiteye yaklaştı. Şehrin genelindeki su rezervi ise yüzde 71.89 olarak kayıtlara geçti.

7 Mayıs 2026 İstanbul baraj doluluk oranları.

İşte megakente su sağlayan 10 barajdaki son durum ve güncel su miktarları:

  • Ömerli Barajı: %95,12

  • Elmalı Barajı: %95,42

  • Darlık Barajı: %91,16

  • Alibey Barajı: %67,19

  • Kazandere Barajı: %59,70

  • Pabuçdere Barajı: %59,84

  • Terkos Barajı: %58,90

  • Büyükçekmece Barajı: %56,29

  • Istrancalar Barajı: %46,95

  • Sazlıdere Barajı: %45,79

Uzmanlar, bahar yağışlarının etkisiyle yükselen bu oranların yaz ayları öncesinde büyük bir rahatlama sağladığını belirtirken; su tasarrufunun önemine dikkat çekmeye devam ediyor.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
