Fabrikalar Kapanıyor, 2200 Kişi İşsiz Kalacak! Dünya Devi Autoliv, Türkiye'deki Üretimini Durdurma Kararı Aldı

Şirket, EMEA bölgesindeki üretim kapasitesini daha verimli hale getirmek amacıyla aldığı bu karar doğrultusunda, ülkemizdeki direksiyon simidi, emniyet kemeri ve hava yastığı üretimlerini tamamen durduracak.

Sektördeki teknolojik dönüşümün bir parçası olarak görülen bu hamle, üretimin bölgedeki diğer mevcut fabrikalara kaydırılmasını kapsıyor.

Şirketin paylaştığı resmi takvime göre, kapatma süreci birden bire değil, aşamalı bir şekilde ilerleyecek. Fabrikaların kapısına tamamen kilit vurulmasının 2028 yılının ilk yarısını bulması öngörülüyor.

Bu süreçte Türkiye operasyonlarında görev yapan yaklaşık 2 bin 200 personelin iş akdi sonlandırılacak. Ancak Autoliv, üretimden çekilse de Türkiye pazarından tamamen kopmuyor. Şirket, müşteri ilişkilerini yönetmek ve ticari operasyonları yürütmek adına satış ve destek birimlerini ülkemizde tutmaya devam edecek.

Mali tabloya bakıldığında, bu yeniden yapılandırmanın faturası da oldukça ağır. Autoliv, bu operasyon için yaklaşık 142 milyon dolarlık dev bir kaynak ayırdığını duyurdu. Bu rakamın 129 milyon dolarlık kısmının nakit çıkışı şeklinde gerçekleşmesi beklenirken, harcamaların büyük bir bölümü çalışanların kıdem tazminatları ve geçiş sürecindeki personel maliyetlerine ayrılacak. Şirket, finansal öngörülerini yaparken dolar kurunu ortalama 53 Türk Lirası seviyesinden hesapladığını da belirtti. Giderlerin asıl büyük kısmının ise 2026 yılının ikinci çeyreğinde bilançolara yansıması hedefleniyor.