article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Fabrikalar Kapanıyor, 2200 Kişi İşsiz Kalacak! Dünya Devi Autoliv, Türkiye'deki Üretimini Durdurma Kararı Aldı

Fabrikalar Kapanıyor, 2200 Kişi İşsiz Kalacak! Dünya Devi Autoliv, Türkiye'deki Üretimini Durdurma Kararı Aldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.05.2026 - 11:16

Dünya otomotiv güvenlik sistemleri devi Autoliv, Avrupa ve Orta Doğu bölgesindeki üretim ağını yeniden yapılandırma kararı alarak Türkiye'deki fabrikalarını kademeli olarak kapatacağını duyurdu. Yaklaşık 2 bin 200 çalışanı doğrudan etkileyecek olan bu dev operasyonun 2028 yılına kadar tamamlanması ve şirketin ticari faaliyetlerini satış birimleriyle sürdürmesi planlanıyor.

Kaynak: https://www.bloomberght.com/isvecli-a...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Otomotiv dünyasının güvenlik sistemlerindeki bir numaralı ismi olan Autoliv, üretim stratejisinde büyük bir değişime giderek Türkiye'deki tesislerini kapatma kararı aldığını açıkladı.

Otomotiv dünyasının güvenlik sistemlerindeki bir numaralı ismi olan Autoliv, üretim stratejisinde büyük bir değişime giderek Türkiye'deki tesislerini kapatma kararı aldığını açıkladı.

Şirket, EMEA bölgesindeki üretim kapasitesini daha verimli hale getirmek amacıyla aldığı bu karar doğrultusunda, ülkemizdeki direksiyon simidi, emniyet kemeri ve hava yastığı üretimlerini tamamen durduracak.

Sektördeki teknolojik dönüşümün bir parçası olarak görülen bu hamle, üretimin bölgedeki diğer mevcut fabrikalara kaydırılmasını kapsıyor.

Şirketin paylaştığı resmi takvime göre, kapatma süreci birden bire değil, aşamalı bir şekilde ilerleyecek. Fabrikaların kapısına tamamen kilit vurulmasının 2028 yılının ilk yarısını bulması öngörülüyor. 

Bu süreçte Türkiye operasyonlarında görev yapan yaklaşık 2 bin 200 personelin iş akdi sonlandırılacak. Ancak Autoliv, üretimden çekilse de Türkiye pazarından tamamen kopmuyor. Şirket, müşteri ilişkilerini yönetmek ve ticari operasyonları yürütmek adına satış ve destek birimlerini ülkemizde tutmaya devam edecek.

Mali tabloya bakıldığında, bu yeniden yapılandırmanın faturası da oldukça ağır. Autoliv, bu operasyon için yaklaşık 142 milyon dolarlık dev bir kaynak ayırdığını duyurdu. Bu rakamın 129 milyon dolarlık kısmının nakit çıkışı şeklinde gerçekleşmesi beklenirken, harcamaların büyük bir bölümü çalışanların kıdem tazminatları ve geçiş sürecindeki personel maliyetlerine ayrılacak. Şirket, finansal öngörülerini yaparken dolar kurunu ortalama 53 Türk Lirası seviyesinden hesapladığını da belirtti. Giderlerin asıl büyük kısmının ise 2026 yılının ikinci çeyreğinde bilançolara yansıması hedefleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın