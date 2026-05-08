Milyonlarca Kişiye Büyük Vergi Müjdesi: Kurumlar Vergisi Yarı Yarıya Düşürülüyor!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.05.2026 - 07:24

Türkiye genelinde üretim çarklarını hızlandırmak ve tarımsal faaliyetleri desteklemek amacıyla hazırlanan kapsamlı vergi düzenlemesi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilerek yasalaşma yolunda dev bir adım attı. Yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddesi, sanayi sicil belgesiyle fiilen üretim yapan işletmeler ile tarımsal üretim gerçekleştiren kurumların vergi yükünün hafifletilmesi oldu. Buna göre, söz konusu şirketlerin sadece üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara uygulanan kurumlar vergisi oranı, mevcut olan yüzde 25 seviyesinden yüzde 12,5’e çekildi.

Söz konusu vergi indirimi, şirketlerin tüm gelirlerini değil, yalnızca temel üretim faaliyetlerinden sağladıkları kazançları kapsayacak.

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; şirketlerin finansman gelirleri, taşınmaz kiralamaları veya üretim dışındaki diğer ticari operasyonlarından elde ettikleri paralar bu indirimli orandan yararlanamayacak; bu kalemlerde mevcut vergi oranları uygulanmaya devam edecek. 

Düzenlemenin gerekçesinde, özellikle sanayici ve çiftçinin üzerindeki maliyet baskısının azaltılmasının yanı sıra, yeni yatırımların teşvik edilerek istihdam olanaklarının genişletilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Ekonomi paketinin bir diğer önemli ayağını ise yurt dışı kaynakların Türkiye’ye getirilmesini kolaylaştıran 'varlık barışı' ve uluslararası ticaret avantajları oluşturuyor. Kabul edilen önergeyle birlikte, yurt dışından getirilen varlıklar için sıfır vergi imkanı tanınırken, transit ticaret üzerinden sağlanan kazançlara yüzde 100 vergi indirimi uygulanması kararlaştırıldı. 

Ayrıca yurt dışındaki faaliyetlerinden kazanç elde eden işletmelere 20 yıl sürecek uzun vadeli bir vergi muafiyeti sağlanması öngörülüyor. Nitelikli iş gücünü korumak isteyen işletmeler için de önemli bir kolaylık getirilerek, uzman personel çalıştıran firmalara brüt asgari ücretin dört katına kadar vergi istisnası tanınabilecek.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
