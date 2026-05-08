Milyonlarca Kişiye Büyük Vergi Müjdesi: Kurumlar Vergisi Yarı Yarıya Düşürülüyor!

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; şirketlerin finansman gelirleri, taşınmaz kiralamaları veya üretim dışındaki diğer ticari operasyonlarından elde ettikleri paralar bu indirimli orandan yararlanamayacak; bu kalemlerde mevcut vergi oranları uygulanmaya devam edecek.

Düzenlemenin gerekçesinde, özellikle sanayici ve çiftçinin üzerindeki maliyet baskısının azaltılmasının yanı sıra, yeni yatırımların teşvik edilerek istihdam olanaklarının genişletilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Ekonomi paketinin bir diğer önemli ayağını ise yurt dışı kaynakların Türkiye’ye getirilmesini kolaylaştıran 'varlık barışı' ve uluslararası ticaret avantajları oluşturuyor. Kabul edilen önergeyle birlikte, yurt dışından getirilen varlıklar için sıfır vergi imkanı tanınırken, transit ticaret üzerinden sağlanan kazançlara yüzde 100 vergi indirimi uygulanması kararlaştırıldı.

Ayrıca yurt dışındaki faaliyetlerinden kazanç elde eden işletmelere 20 yıl sürecek uzun vadeli bir vergi muafiyeti sağlanması öngörülüyor. Nitelikli iş gücünü korumak isteyen işletmeler için de önemli bir kolaylık getirilerek, uzman personel çalıştıran firmalara brüt asgari ücretin dört katına kadar vergi istisnası tanınabilecek.