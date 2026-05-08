Milyonlarca Kişiye Büyük Vergi Müjdesi: Kurumlar Vergisi Yarı Yarıya Düşürülüyor!
Türkiye genelinde üretim çarklarını hızlandırmak ve tarımsal faaliyetleri desteklemek amacıyla hazırlanan kapsamlı vergi düzenlemesi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilerek yasalaşma yolunda dev bir adım attı. Yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddesi, sanayi sicil belgesiyle fiilen üretim yapan işletmeler ile tarımsal üretim gerçekleştiren kurumların vergi yükünün hafifletilmesi oldu. Buna göre, söz konusu şirketlerin sadece üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara uygulanan kurumlar vergisi oranı, mevcut olan yüzde 25 seviyesinden yüzde 12,5’e çekildi.
Söz konusu vergi indirimi, şirketlerin tüm gelirlerini değil, yalnızca temel üretim faaliyetlerinden sağladıkları kazançları kapsayacak.
