Mayıs 2026 Dacia Fiyat Listesi! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 09:44

Renault Grubu'nun 1999 yılından bu yana bünyesinde parlayan yıldızı Dacia, Mayıs 2026 fiyat listesini duyurdu. Türkiye pazarında 'fiyat-performans' denilince akla gelen ilk marka olan Dacia; dayanıklı yapısı, düşük işletme maliyetleri ve genişleyen SUV ailesiyle kullanıcıların kalbini kazanmaya devam ediyor. Özellikle yenilenen yüzüyle Sandero ailesi ve geniş ailelerin yeni favorisi Jogger, bu ayın en çok dikkat çeken modelleri arasında yer alıyor. 

Peki, Dacia'nın Yeni Sandero, Sandero Stepway ve Jogger modellerinin Mayıs ayı fiyatları ne kadar?

İşte, Dacia'nın Mayıs ayına özel güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
Dacia Mayıs 2026 Güncel Fiyat Listesi

Dacia, Mayıs ayı itibarıyla geçerli olan 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatlarını' duyurdu. Şehir içi çevikliğin simgesi Sandero ve maceracı ruhuyla Stepway, bu ay da bütçe dostu seçenekler sunmaya devam ediyor.

Uyarı: Aşağıda yer alan fiyatlar, Dacia’nın resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Ancak belirlenen bu rakamlar; dönemsel kampanyalar, sınırlı stok durumu, ödeme alternatifleri (nakit/kredi) ve seçilecek opsiyonel donanımlara göre değişiklik gösterebilir.

Yeni Sandero Fiyat Listesi Mayıs 2026

Dacia, Mayıs ayında Sandero ailesinin hem 2025 hem de 2026 model yılı versiyonlarını listelemeye devam ediyor.

Yeni Dacia Sandero Model Yılı 2026 Fiyat Listesi

  • Essential TCe 100 - 1.295.000 TL 

  • Expression TCe 100 - 1.426.000 TL

Yeni Dacia Sandero Model Yılı 2025 Fiyat Listesi

  • Essential TCe 100 - 1.238.000 TL 

  • Expression TCe 100 - 1.338.000 TL

Yeni Sandero Stepway Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Stepway Expression Eco-G 120 Auto - 1.681.000 TL 

  • Stepway Extreme Eco-G 120 Auto - 1.746.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Yeni Jogger Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Extreme TCe 110 - 7 Koltuklu - 1.595.000 TL 

  • Extreme Eco-G 120 - 5 Koltuklu - 1.645.000 TL 

  • Extreme Eco-G 120 - 7 Koltuklu - 1.675.000 TL 

  • Extreme Eco-G 120 Auto - 7 Koltuklu - 1.795.000 TL

(Model Yılı: 2026)

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
