Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 600 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 09:44

İtalyan otomotiv devi FIAT, 2026 yılının Mayıs ayına özel güncel fiyat listesini ve avantajlı kampanya detaylarını paylaştı. Türkiye'nin yıllardır en çok tercih edilen otomobil serisi olan Egea ailesinin yanı sıra, markanın elektrikli dönüşümünü temsil eden 600e, Topolino ve 500e modelleri de bu ayın en çok merak edilenleri arasında. 

Peki, Mayıs ayında Fiat Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, 600e, 600 Hibrit, Topolino, 500e ve 500x modellerinin fiyatları ne kadar oldu?

İşte FIAT'ın Mayıs ayı kampanyaları ve güncel fiyatları

Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi

FIAT, 5 Mayıs 2026 tarihinden itibaren bir ay süreyle geçerli olacak 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları' ve nakit alım kampanyalı fiyatlarını belirledi. Markanın her dönemin favorisi olan modeli Fiat Egea Sedan, Mayıs ayına özel nakit alım indirimleriyle 1.499.900 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Hem şehirde hem de arazide dikkatleri üzerine çeken Egea Cross modeli ise 1.779.900 TL’lik kampanyalı başlangıç fiyatıyla SUV severlerin radarına girdi. 

Uyarı: FIAT tarafından belirlenen ve aşağıda listelenen fiyatlar tavsiye edilen satış rakamlarıdır. Markanın resmi internet sitesinde yer alan bu fiyatlar; dönemlik kampanyalar, özel ödeme seçenekleri (kredi/peşin), seçilen donanım paketleri ve ekstra opsiyonel özelliklere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Mayıs 2026

Fiat Egea Sedan Easy

  • Multijet 130 Hp Gsr Easy 1.6 Manuel Dizel - 1.499.900 TL

  • Multijet 130 Hp Dct Gsr Easy 1.6 Otomatik Dizel - 1.744.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.694.900 TL

Fiat Egea Sedan Urban

  • Multijet 130 Hp Gsr Urban 1.6 Manuel Dizel - 1.599.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.499.900 TL

  • Multijet 130 Hp Dct Gsr Urban 1.6 Otomatik Dizel - 1.794.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.744.900 TL

Fiat Egea Sedan Lounge

  • Multijet 130 Hp Gsr Lounge 1.6 Manuel Dizel - 1.674.900 TL 

Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.574.900 TL

  • Multijet 130 Hp Dct Gsr Lounge 1.6 Otomatik Dizel - 1.898.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.798.900 TL

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Mayıs 2026

Fiat Egea Cross Street

  • Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ Street 1.6 Otomatik Dizel - 1.779.900 TL

Fiat Egea Cross Urban

  • Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ Urban 1.6 Otomatik Dizel - 1.879.900 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.779.900 TL

Fiat Egea Cross Lounge

  • Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ Lounge 1.6 Otomatik Dizel - 1.938.900 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.888.900 TL

Fiat Egea Cross Limited

  • Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ Limited 1.6 Otomatik Dizel - 2.069.900 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 2.019.900 TL

Grande Panda Fiyat Listesi Mayıs 2026

Grande Panda Elektrikli Fiyat Listesi

  • Grande Panda La Prima 44 kWh Otomatik Elektrikli - 1.584.900 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.440.000 TL

Grande Panda Elektrikli 2025 Model Fiyat Listesi 

  • 83 KW/113 hp La Prima 44 kWh Otomatik  Elektrikli - 1.539.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.390.000 TL

Grande Panda Hibrit 2025 Model Fiyat Listesi 

  • Mhev 110hp Edct Icon 1.2 Otomatik Hibrit - 1.669.900 TL

  • Mhev 110hp Edct La Prima 1.2  Otomatik Hibrit - 1.789.900 TL

Fiat Topolino Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 6 Kw/8 Hp Topolino 5.4 kWh Otomatik Elektrikli - 684.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 594.900 TL

  • 6 Kw/8 Hp Topolino Plus 5.4 kWh Otomatik Elektrikli - 709.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 619.900 TL

Fiat 600 Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 115 Kw/156 Hp La Prima 54 kWh Otomatik Elektrikli - 1.969.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.834.900 TL

(Model Yılı: 2025)

Fiat 500e Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 87 Kw/118 Hp La Prima Cabrio 42 kWh Otomatik Elektrikli - 2.149.900 TL

(Model Yılı: 2025)

