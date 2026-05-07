Mayıs 2026 Audi Fiyat Listesi! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
Alman otomotiv dünyasının teknoloji öncüsü Audi, Mayıs 2026 dönemine ait güncellenmiş fiyat listesini otomobil tutkunlarıyla paylaştı. Estetiği yüksek performansla birleştiren marka, özellikle tamamen elektrikli e-tron serisi ve yenilenen SUV ailesiyle premium segmentteki iddiasını sürdürüyor. 

Modern tasarım anlayışını dijital kokpit çözümleriyle harmanlayan Audi; A3’ten Q8’e kadar geniş ürün gamıyla konforu yeniden tanımlıyor. Peki, Audi A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q4, Q5 ve Q8 modellerinin Mayıs 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Audi'nin Mayıs ayı güncel fiyatları

Kaynak: https://www.audi.com.tr/
Audi Mayıs 2026 Güncel Fiyat Listesi

Audi, Mayıs ayı itibarıyla portföyündeki popüler modellerin fiyatlarını güncelleyerek teknoloji meraklılarının beğenisine sundu. Şehir içi prestijin simgesi olan Audi A3, bu ay 3.455.221 TL’den başlayan fiyatlarla listelerde yerini aldı. Markanın üst segmentteki gücünü temsil eden Yeni Audi A6 ise yeni güncellemeyle birlikte bu ay 12.068.008 TL’den başlayan başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. 

Uyarı: Aşağıda belirtilen rakamlar, Audi’nin 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları'dır. Bu fiyatlar; markanın resmi internet sitesinde yer alan donanım paketlerine, opsiyonel tercihlere, dönemsel kampanyalara ve ödeme seçeneklerine göre farklılık gösterebilir.

Audi A3 Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic - 3.455.221 TL 

  • A3 allstreet TFSI 110 kW S tronic - 4.311.956 TL 

  • A3 Sedan TFSI 110 kW Advanced S tronic - 4.108.244 TL

Audi Yeni A5 Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • A5 Sedan TDI quattro 150 kW S tronic - 8.028.960 TL 

  • A5 Avant TDI quattro 150 kW S tronic - 8.286.540 TL

Audi A6 e-tron Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • A6 Avant e-tron - 7.971.394 TL 

  • A6 Sportback e-tron - 7.800.454 TL

Audi Yeni A6 Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • A6 Sedan e-hybrid quattro 270 kW - 12.068.008 TL

  • A6 Avant TDI quattro 150 kW - 10.549.680 TL

Audi A8 Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI. - 27.869.491 TL 

  • A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI - 23.378.591 TL

Audi Q2 Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI - 3.571.045 TL

Audi Yeni Q3 Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Q3 SUV TFSI 110 kW S tronic - 5.076.908 TL

  • Q3 Sportback TFSI 110 kW S tronic - 5.224.532 TL

Audi Q4 e-tron Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Audi Q4 40 e-tron - 4.521.151 TL 

  • Audi Q4 Sportback 40 e-tron - 4.675.903 TL

Audi Q6 e-tron Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Q6 SUV e-tron quattro - 8.925.879 TL 

  • Q6 Sportback e-tron quattro - 9.154.569 TL

Audi Q7 Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Audi Q7 SUV 45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI - 11.077.540 TL

Audi Q8 Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Q8 SUV 45 TFSI quattro 265 hp Tiptronic PI - 13.131.247 TL

Audi Yeni e-tron GT Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Yeni e-tron GT quattro - 11.567.826 TL

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
