Mayıs 2026 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 00:09

Japon mühendisliğinin ikonik markası Suzuki, Mayıs 2026 dönemine ait güncel fiyat listesini ve yeni nesil hibrit teknolojisine odaklanan kampanyalarını duyurdu. Dayanıklılığı, düşük yakıt tüketimi ve 'AllGrip' dört çeker sürüş kabiliyetiyle tanınan Suzuki, özellikle SUV segmentindeki iddiasını yeni modelleriyle pekiştiriyor. Peki, Mayıs ayında Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerinin yeni fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Suzuki'nin Mayıs ayına özel kampanyaları ve güncel fiyat listesi:

Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
Suzuki Mayıs 2026 Fiyat Listesi

Suzuki, Mayıs ayının ilk günü itibarıyla yayınladığı yeni listede, şehir içi kullanımın favorisi olan Swift’ten, arazi şartlarının vazgeçilmezi Jimny’ye kadar tüm modellerinde güncel fiyatlarını paylaştı. 

Özellikle markanın amiral gemisi SUV modelleri S-Cross ve Vitara, 2026 versiyonlarıyla dikkatleri üzerine çekti. 

Uyarı: Suzuki Türkiye tarafından belirlenen bu fiyatlar 'Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı'dır. Markanın resmi internet sitesinde yer alan rakamlar; kampanya stok durumu, seçilen ekstra donanımlar, metalik renk farkı ve ödeme yöntemlerine göre değişiklik gösterebilir. 

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.069.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 1.999.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.119.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.049.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.299.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.199.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.349.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.249.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.299.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.229.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.349.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.279.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Black Edition (Çift Renk) Otomatik Benzinli 4x2 - 2.580.000 TL

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.599.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.529.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.649.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.579.000 TL

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Black Edition (Çift Renk) Otomatik Benzinli 4x4 - 2.649.000 TL 

(Model Yılı: 2026)

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.209.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.079.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.379.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.339.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GLX Premium Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.385.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.349.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GLX Black Edition Otomatik Benzinli 4x2 - 2.680.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.759.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.669.000 TL

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Black Edition Otomatik Benzinli 4x4 - 2.759.000 TL 

(Model Yılı: 2026)

Suzuki Swift Hibrit Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) Otomatik Benzinli 4x2 - 2.079.000 TL 

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Çift Renk) Otomatik Benzinli 4x2 - 2.109.000 TL

(Model Yılı: 2025)

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
