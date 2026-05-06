Mayıs 2026 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.05.2026 - 16:29

Çin otomotiv sektörünün dünya çapındaki lideri BYD, Mayıs 2026 fiyat listesi ve yeni nesil teknoloji paketleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. 2023 yılında Türkiye pazarına ATTO 3 modeliyle hızlı bir giriş yapan marka, bugün sadece bir üretici değil; batarya teknolojilerinden otonom sürüşe kadar sektörün rotasını çizen bir teknoloji devi konumunda.

Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası’na sunulan 2025 yılı son çeyrek verileri, BYD’nin küresel satış rekorlarını altüst ederek elektrikli araç pazarında neden rakipsiz olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Peki, Mayıs ayında BYD Atto 2, Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DMi, Tang, Seal ve Seal U EV fiyatları ne kadar oldu?

İşte, BYD'nin Mayıs ayı kampanyaları ve güncel fiyat listeleri

Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
Güncel BYD Fiyat Listesi

BYD, 6 Mayıs itibarıyla güncellediği listesinde hem çevreci hem de yüksek performanslı modellerini yeni sahipleriyle buluşturuyor. C-SUV segmentinin kurallarını yeniden yazan Seal U DM-i ve dinamik tasarımıyla gençlerin favorisi olan Dolphin, bu ayın en çok konuşulan modelleri arasında.

Markanın prestij modeli BYD SEAL, 2.489.000 TL’den başlayan rekabetçi fiyatıyla premium segmentte dengeleri değiştiriyor. Mart ve Nisan aylarındaki fiyat istikrarını koruyan marka, Mayıs ayına özel finansman destekleriyle elektrikli otomobile geçişi kolaylaştırıyor.

Uyarı: Aşağıda belirtilen fiyatlar BYD tarafından duyurulan 'Tavsiye Edilen Liste Fiyatları'dır. Markanın resmi internet sitesinden alınan bu fiyatlar; kampanyalı stok durumuna, seçilen ek donanım paketlerine, renk tercihlerine ve ödeme yöntemlerine göre farklılık gösterebilir. 

BYD SEAL Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • BYD SEAL 160 kW Design 2.489.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.429.000 TL 

  • BYD SEAL 390 kW AWD Excellence - 4.077.000 TL

BYD SEALION 7 Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • BYD SEALION 7 390kW AWD Excellence - 4.190.000 TL

BYD HAN Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • BYD HAN 380 kW AWD Executive - 4.873.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 4.573.000 TL

BYD TANG Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • BYD TANG 380 kW AWD Flagship - 5.418.000 TL

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
