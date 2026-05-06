Haberler
Yaşam
Otomobil
Mayıs 2026 SEAT Fiyat Listesi! İşte SEAT Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

Mayıs 2026 SEAT Fiyat Listesi! İşte SEAT Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 00:09

Volkswagen Grubu’nun dinamik ve heyecan verici İspanyol temsilcisi SEAT, 2026 yılının Mayıs ayına özel güncel fiyat listesini ve kampanya detaylarını paylaştı. Akdeniz ruhunu yansıtan sportif tasarımı ve Alman mühendisliğiyle harmanlanan teknolojisiyle SEAT, bu ay da otomobil tutkunlarının radarında. Peki, Mayıs ayında SEAT Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco fiyatları ne kadar oldu?

İşte SEAT'ın Mayıs ayı kampanyaları ve güncellenen fiyat listeleri

Kaynak: https://www.seat.com.tr/
Mayıs 2026 SEAT Fiyat Listesi

SEAT, 1 Mayıs 2026 itibarıyla geçerli olan yeni fiyatlandırmasında, hem 2025 yılından kalan sevilen stoklarını hem de merakla beklenen 2026 model araçlarını listeledi. Markanın giriş modeli olan efsanevi Ibiza, bu ay rekabetçi fiyatıyla dikkat çekiyor.

Uyarı: SEAT tarafından belirtilen fiyatlar 'Anahtar Teslim Satış Fiyatları' olup markanın resmi internet sitesinden alınmıştır. Ancak bu rakamlar; dönemsel kampanyalar, sınırlı sayıdaki stok teklifleri, ödeme alternatifleri ve seçilecek ekstra donanım seçeneklerine göre farklılık gösterebilir.

SEAT İbiza Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • YENİ IBIZA 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus Benzinli - 1.821.000 TL (Model Yılı: 2026)

  • Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style Benzinli - 1.647.150 TL (Model Yılı: 2025)

SEAT Arona Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR Benzinli - 1.853.150 TL 

(Model Yılı: 2025)

2026 Model Yeni SEAT Arona Fiyat Listesi: 

  • YENİ ARONA 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus - 1.968.000 TL

SEAT Leon Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • LEON 1.5 eTSI 116 PS DSG Style Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - 2.244.000 TL 

(Model Yılı: 2026)

SEAT Ateca Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG FR 'Dark Edition' Benzinli - 2.919.150 TL (Model Yılı: 2025)

2026 Model Yeni SEAT Ateca Fiyat Listesi: 

  • Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Style Plus Benzinli - 2.561.000 TL

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
