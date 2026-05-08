Mayıs 2026 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
08.05.2026 - 09:44

Japon otomotiv devi Nissan, 2026 yılının Mayıs ayına özel güncellenmiş fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Türkiye’de SUV denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Qashqai, yenilenen tasarımı ve çığır açan e-Power teknolojisiyle bu ay da tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Hem şehir içi kullanım kolaylığı sunan Juke hem de geniş ailelerin tercihi olan X-Trail’in hibrit seçenekleri ile yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Peki, Mayıs ayında Nissan Juke, Qashqai, X-Trail ve Townstar fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Nissan'ın Mayıs ayı güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
Nissan Mayıs 2026 Güncel Fiyatları

Nissan, Mayıs ayı için hazırladığı 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatları' ile otomobil severlere avantajlı seçenekler sunuyor. Markanın SUV segmentindeki amiral gemisi Qashqai, Mayıs ayına özel 2.688.200 TL’den başlayan anahtar teslim fiyatlarıyla satışa sunuldu. Yenilikçi e-Power motor seçeneği ve zengin donanım paketleriyle sınıfının standartlarını belirleyen Nissan, ticari tarafta Townstar ve arazi kabiliyetiyle öne çıkan X-Trail modellerinde de rekabetçi fiyat politikasını sürdürüyor.

Uyarı: Aşağıda yer alan fiyatlar Nissan'ın resmi internet sitesinden alınmıştır. Bu fiyatlar; dönemlik kampanyalar, ödeme seçenekleri (nakit/kredi), seçilen ek donanımlar ve opsiyonel tercihlere göre değişkenlik gösterebilir. 

Nissan Qashqai Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack - 2.688.200 TL 

Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.249.000 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack - 3.096.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.620.600 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 - 3.296.000 TL 

Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.800.000 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum - 3.575.700 TL 

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 - 3.715.600 TL 

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium - 3.719.500 TL 

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 - 3.834.000 TL

Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • e-POWER 190PS Designpack - 3.366.700 TL 

  • e-POWER 190PS Skypack - 3.592.400 TL

  • e-POWER 190PS N-Design - 3.716.600 TL

  • e-POWER 190PS Platinum - 4.039.000 TL

  • e-POWER 190PS Platinum Premium - 4.178.700 TL 

(Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı)

Nissan Juke Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna - 1.699.000 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna - 1.799.000 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum - 1.991.500 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design - 2.345.300 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport - 2.345.300 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium - 2.575.700 TL

(Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı)

Nissan X-Trail Mild Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum - 5.098.300 TL

Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 4.998.300 TL

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium - 5.615.600 TL

Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 5.515.600 TL

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia - 1.273.200 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia - 1.456.300 TL 

KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.406.300 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia - 1.582.200 TL 

KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.532.200 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna - 1.660.200 TL 

KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.610.200 TL

  • EV L1 Tekna+ - 2.205.200 TL

  • EV L2 Tekna - 2.184.100 TL

Yeni Nissan Townstar Combi EV Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • EV Designpack 2.486.500 TL

  • EV Platinum 3.147.200 TL

Elif ÇAMLIBEL
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
