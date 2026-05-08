Mayıs 2026 Citroen Fiyat Listesi! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
08.05.2026 - 09:44

Fransız otomotiv kültürünün en yaratıcı temsilcilerinden Citroën, Mayıs 2026 dönemi için güncellenmiş fiyat listesini ve kampanya detaylarını paylaştı. Stellantis grubunun gücünü arkasına alan marka, her zamanki gibi konfor odaklı C serisi otomobilleri ve şehir içi mobilitenin öncüsü Ami ile bu ay da dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle performans ve verimliliği optimize eden Yeni C5 Aircross Hybrid 145, modern tasarımıyla Mayıs ayında en çok merak edilen modeli oluyor. 

Peki, Citroën C3, C3 Aircross, C4, C4 X, C5 Aircross, Ami ve Berlingo modellerinin güncel fiyatları ne kadar?

İşte bahara özel avantajlı Citroën fiyat listeleri

Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
Citroën Mayıs 2026 Güncel Fiyatları

Citroën, Mayıs ayı itibarıyla Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' duyurdu. Listenin en çok konuşulan ismi olan ve Şubat ayında tanıtılan Yeni C5 Aircross Hybrid 145, Mayıs ayı güncellemeleriyle birlikte 2.650.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 

Markanın giriş segmentindeki temsilcisi C3 ve kompakt sınıfta fark yaratan C4 modelleri de gelişmiş süspansiyon sistemleri ve teknolojik donanımlarıyla rekabetçi fiyatlarını korumaya devam ediyor.

Uyarı: Citroën tarafından belirlenen ve aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen satış rakamlarıdır. Markanın resmi internet sitesinde alınan fiyatlar; dönemsel kampanyalara, stok durumuna, çeşitli ödeme seçeneklerine (kredi/peşin) ve seçilecek ekstra opsiyonel donanımlara göre değişiklik gösterebilir. 

Citroen Elektrikli C3 Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 83 kW Elektrikli Motor Plus - 1.525.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 1.400.000 TL

  • 83 kW Elektrikli Motor Max - 1.585.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 1.450.000 TL

Citroen C3 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Plus - 2.125.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Max - 2.220.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 2.120.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Max - 7 Koltuk - 2.330.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 2.230.000 TL

Açıklama: * - İçten yanmalı motor (136 hp) ve e-motor (21 hp) bileşik maksimum gücü.

Citroen Elektrikli C3 Aircross Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil Max - 1.740.000 TL 

  • 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Max - 1.880.000 TL

Citroen C4 Hybrid 145 Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 You - 2.040.000 TL 

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Max - 2.140.000 TL

Citroen Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 115 kW Elektrikli Motor Max - 2.295.000 TL

Citroen C4 X Hybrid 145 Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 You - 2.040.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Max - 2.140.000 TL 

Açıklama: * - İçten yanmalı motor (136 hp) ve e-motor (21 hp) bileşik maksimum gücü.

Citroen Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 115 kW Elektrikli Motor Max - 2.255.000 TL

Citroen Yeni C5 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Plus - 2.650.000 TL 

Mayıs Ayına Özel Nakit İndirimli Fiyat: 2.375.000 TL 

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Max - 2.900.000 TL

Citroen Yeni ë-C5 Aircross Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 157 kW Elektrikli Motor Plus - 2.430.000 TL
Citroen Ami Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 6 kW Elektrik Motor Ami 2026 - 585.000 TL

Mayıs Ayına Özel Nakit İndirimli Fiyat: 545.000 TL

  • 6 kW Elektrik Motor Yeni Ami Dark Side 2026 - 600.000 TL 

Mayıs Ayına Özel Nakit İndirimli Fiyat: 560.000 TL

Citroen Berlingo Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Plus - 1.799.000 TL 

Mayıs Ayına Özel Nakit İndirimli Fiyat: 1.690.000 TL 

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 You - 1.901.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max - 1.963.000 TL

Mayıs Ayına Özel Nakit İndirimli Fiyat: 1.920.000 TL

Citroen Berlingo Van Fiyat Listesi Mayıs 2026

  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Van - 1.399.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Van - 1.477.000 TL

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
